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«Древо» удовлетворит права дольщиков «Дубравы» на 700 млн рублей
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«Древо» удовлетворит права дольщиков «Дубравы» на 700 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Такая информация была озвучена в четверг, 19 апреля, на совещании в областном правительстве, которое по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел врио первого вице-губернатора — председателя правительства Александр Нефедов.
Также стало известно, что компенсационные участки, которые планируется предоставить инвестору на правах аренды, стороны намерены определить до 20 мая. На их подготовку к передаче потребуется время, поэтому подписание меморандума между минстроем и инвестором планируется подписать до 1 октября.
После передачи компенсационных участков будут заключаться основные договоры между инвестором и обманутыми дольщиками.
Генеральный директор ООО «ДК „Древо“ Евгений Чудаев отметил, что квартиры будут предоставляться в Волжском районе, в соответствии с денежными вложениями каждого дольщика, которые должны быть документально подтверждены.
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