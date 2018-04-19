«Древо» удовлетворит права дольщиков «Дубравы» на 700 млн рублей

Такая информация была озвучена в четверг, 19 апреля, на совещании в областном правительстве, которое по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел врио первого вице-губернатора — председателя правительства Александр Нефедов

Также стало известно, что компенсационные участки, которые планируется предоставить инвестору на правах аренды, стороны намерены определить до 20 мая. На их подготовку к передаче потребуется время, поэтому подписание меморандума между минстроем и инвестором планируется подписать до 1 октября.

После передачи компенсационных участков будут заключаться основные договоры между инвестором и обманутыми дольщиками.

Генеральный директор ООО «ДК „Древо“ Евгений Чудаев отметил, что квартиры будут предоставляться в Волжском районе, в соответствии с денежными вложениями каждого дольщика, которые должны быть документально подтверждены.