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В Подмосковье построят 2 санатория за 2 млрд рублей
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В Подмосковье построят 2 санатория за 2 млрд рублей 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». В подмосковном Пушкино после ремонта старого санатория может появиться грязевой курорт, сообщает министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Детский санаторий «Отдых». Фото Мосгортур
На участке старого санатория находятся уникальные сапропелевые грязи, которые являются донными иловыми отложениями преимущественно органического состава с небольшой примесью минеральных веществ. Подобные вещества образуются, в основном, в пресных водоемах.
Сапропелевые грязи считаются природными антибиотиками и используются, в том числе, при кожных заболеваниях.
Санаторий занимает площадь 205 га, на которой расположены пять корпусов и огромное природное озеро. Предполагаемый объем инвестиций составит 800 млн руб. на первом этапе и 147 млн руб. на втором этапе.
Кроме того, к 2020 г. в Жуковском на участке детского санатория «Отдых», который расположен на площади 15,5 га хвойно-лиственного леса, создадут санаторий на основе государственно-частного партнерства. «Именно там впервые появятся койки совместного пребывания „мать-дитя“, — заявила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова. У маленьких детей появляется возможность пройти лечение и реабилитацию в сопровождении матери.
Окончательный проект этого санатория представят на Петербургском экономическом форуме в мае.
»Предполагаемый объем инвестиций в реконструкцию уже имеющихся корпусов, инженерные сети, строительство нового здания на 400 мест и закупку необходимого медицинского оборудования — 1,2 млрд руб. В реконструированном санатории в Жуковском смогут пройти санаторное лечение до 6 тыс. детей в год. Это дети, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации. Кроме того, будет создано 200 новых рабочих мест", — пояснил зампред равительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
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