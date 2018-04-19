В Подмосковье построят 2 санатория за 2 млрд рублей

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». В подмосковном Пушкино после ремонта старого санатория может появиться грязевой курорт, сообщает министерство инвестиций и инноваций Московской области

Детский санаторий «Отдых». Фото Мосгортур

На участке старого санатория находятся уникальные сапропелевые грязи, которые являются донными иловыми отложениями преимущественно органического состава с небольшой примесью минеральных веществ. Подобные вещества образуются, в основном, в пресных водоемах.

Сапропелевые грязи считаются природными антибиотиками и используются, в том числе, при кожных заболеваниях.

Санаторий занимает площадь 205 га, на которой расположены пять корпусов и огромное природное озеро. Предполагаемый объем инвестиций составит 800 млн руб. на первом этапе и 147 млн руб. на втором этапе.

Кроме того, к 2020 г. в Жуковском на участке детского санатория «Отдых», который расположен на площади 15,5 га хвойно-лиственного леса, создадут санаторий на основе государственно-частного партнерства. «Именно там впервые появятся койки совместного пребывания „мать-дитя“, — заявила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова. У маленьких детей появляется возможность пройти лечение и реабилитацию в сопровождении матери.

Окончательный проект этого санатория представят на Петербургском экономическом форуме в мае.