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Ростов-на-Дону стал одним из самых дорогих городов России по стоимости такси в аэропорт
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Ростов-на-Дону стал одним из самых дорогих городов России по стоимости такси в аэропорт 

Ростовские Вести 34 минуты назад
Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал 30 крупнейших городов страны (за исключением Москвы) на предмет стоимости такси из центра города в аэропорт. В качестве центра принимался знак нулевого километра, либо при его отсутствии — здание Главпочтамта. С помощью одного из популярных онлайн-сервисов по заказу такси была определена цена поездки в дневное и ночное время (12:00 и 00:00), на основе которой выведена средняя стоимость такси в аэропорт. Самым дорогим городом страны по этому показателю стала Самара. Путешественникам из этого города поездка в аэропорт обойдется в среднем в 979 рублей. Второе место в рейтинге городов по стоимости такси занял Владивосток (844 рубля). Третье — Ростов— на-Дону (806 рублей). Самыми доступными городами страны по стоимости такси стали Иркутск, Омск и Астрахань. Из-за небольшого расстояния до них от центра городов, добраться до аэропорта здесь можно менее чем за 200 рублей. «В тех городах, в которых аэропорты расположены на большом расстоянии от центра, и поездка на такси до них стоит дорого, важно предложить населению альтернативные варианты транспорта. Они не могут быть сопоставимы с такси по уровню комфорта, но, тем менее, должны позволять круглосуточно и без риска опоздания добраться до воздушной гавани. Сегодня лоукостеры и классические авиакомпании во время распродаж предлагают авиабилеты стоимостью в несколько тысяч рублей. Если поездка туда-обратно на такси в аэропорт будет стоит столько же, то экономные путешественники выберут другие способы доехать до него», — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
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