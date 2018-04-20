В Москве утвердили проект строительства еще одного дома возле «Флейты»

Инвестиционный проект строительства 14-ти этажного многоквартирного дома в 3-б микрорайоне Зеленограда согласовала 20 апреля Москомэкспертиза. Жилой корпус №332 возведут на месте снесенных пятиэтажек возле здания «Флейты» в районе Савелки.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, новый дом рассчитан на 130 квартир различной конфигурации и площади. Первые этажи будут нежилыми: их отдадут под встроенные помещения общественного назначения. Каждый подъезд оборудуют двумя лифтами — пассажирским и грузовым. Территория новой жилой застройки 3-б микрорайона, куда войдут шесть корпусов разной этажности, будет благоустроена. Здесь создадут открытые плоскостные автопарковки, спортивные и детские площадки, установят МАФы, опоры освещения и проведут озеленение.