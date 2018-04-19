Москва выделит Крыму и Севастополю деньги на расселение из аварийного жилья

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Крым . Республика Крым и Севастополь получат дополнительные средства из федерального бюджета на расселение людей из аварийного и ветхого жилья. Об этом журналистам на IV Ялтинском международном экономическом форуме сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. "В ближайшее время планируется подписание распоряжения правительства РФ о выделении Крыму и Севастополю дополнительных ресурсов для выполнения задач по расселению из аварийного жилья. Учитывая, что мы в целом завершили в стране расселение такого жилья, которое признано аварийным, до 2012 года, наша задача — помочь двум субъектам тоже решить эту проблему", — сказал Чибис. При этом замминистра не уточнил размер выделяемой на эти цели суммы. "Как в других субъектах РФ , мы будем помогать Крыму и Севастополю расселять (людей) из аварийного жилья. Но расселять аварийное жилье нужно не только за счет бюджетных вложений, но и, безусловно, за счет частных инвестиций", — добавил он. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте. РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.