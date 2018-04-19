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Москва выделит Крыму и Севастополю деньги на расселение из аварийного жилья
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Москва выделит Крыму и Севастополю деньги на расселение из аварийного жилья 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Крым. Республика Крым и Севастополь получат дополнительные средства из федерального бюджета на расселение людей из аварийного и ветхого жилья. Об этом журналистам на IV Ялтинском международном экономическом форуме сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.
"В ближайшее время планируется подписание распоряжения правительства РФ о выделении Крыму и Севастополю дополнительных ресурсов для выполнения задач по расселению из аварийного жилья. Учитывая, что мы в целом завершили в стране расселение такого жилья, которое признано аварийным, до 2012 года, наша задача — помочь двум субъектам тоже решить эту проблему", — сказал Чибис.
При этом замминистра не уточнил размер выделяемой на эти цели суммы.
"Как в других субъектах РФ, мы будем помогать Крыму и Севастополю расселять (людей) из аварийного жилья. Но расселять аварийное жилье нужно не только за счет бюджетных вложений, но и, безусловно, за счет частных инвестиций", — добавил он.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.
РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.
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