Названы российские курорты с реактивно дорожающим жильем

Цены на недвижимость в наиболее популярных курортных городах Краснодарского края за год выросли в среднем на 4,5 процента на рынке новостроек и на 6 процентов — на вторичном рынке. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков «Мир Квартир», поступившем 19 апреля в редакцию «Дома».

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в этих локациях выросла на 2,8 процента на первичном и на 3,1 процента — на вторичном рынке.

«Лидерами роста и цен по-прежнему остаются Сочи и Геленджик. Первый город более раскручен и развит, зато во втором оптимальное соотношение "цена-качество"», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир».

Квадратный метр сочинских новостроек за год вырос в цене на 3,2 процента, до среднего уровня в 90,8 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 5,1 процента, до 6,04 миллиона. На вторичном рынке средняя цена метра выросла на 8,7 процента, квартиры — на 7,5 процента. Показатели составили 99,5 тысячи и 6,75 миллиона рублей соответственно.

В Геленджике за год отмечен максимальный по курортам Краснодарского края рост цены квадратного метра. В новостройках он составил 5,7 процента, на вторичном рынке — 7,9 процента. В абсолютных показателях это 75,2 тысячи и 80,63 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры выросла на первичном рынке на 3,6 процента, на вторичном — на 10,2 процента, до 4,81 и 5,07 миллиона рублей соответственно.

Анапе средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 7,8 процента, до 3,62 миллиона рублей, при том что стоимость метра за год практически не изменилась. На вторичном рынке стоимость метра несколько снизилась, однако средняя цена предложения выросла до 3,72 миллиона рублей.

Новороссийск показал умеренно положительную динамику как в новостройках, так и на вторичном рынке. Средний бюджет покупки квартиры в городе достиг 3,55 и 3,75 миллиона рублей соответственно. В Туапсе средняя стоимость квартиры в новостройке выросла на 1,2 процента, до 2,98 миллиона рублей, на вторичном рынке — на 9,7 процента, до 3,1 миллиона рублей.

«Подорожание квартир вторичного рынка при среднем снижении цены "квадрата" в Анапе и Туапсе говорит о том, чтотам в течение года активно раскупались малогабаритное жилье, — пояснил Павел Луценко. — Популярность малого формата очень характерна для курортов Краснодарского края».