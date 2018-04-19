Пожар в пятиэтажке в Форосе: пострадала 80-летняя женщина

Возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Терлецкого. Пожар оперативно ликвидировали до прибытия подразделений МЧС . Огнем уничтожен матрас, площадь возгорания составила 2 кв м.

На пожаре спасена 80-летняя хозяйка квартиры. С ожогами обеих ног и правой руки ее госпитализировали в Алуштинскую центральную районную больницу. Причину возгорания выясняют эксперты.