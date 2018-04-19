Пожар в пятиэтажке в Форосе: пострадала 80-летняя женщина 

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Ночью в приморском поселке Форос произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, пострадала пожилая женщина. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Терлецкого. Пожар оперативно ликвидировали до прибытия подразделений МЧС. Огнем уничтожен матрас, площадь возгорания составила 2 кв м.
На пожаре спасена 80-летняя хозяйка квартиры. С ожогами обеих ног и правой руки ее госпитализировали в Алуштинскую центральную районную больницу. Причину возгорания выясняют эксперты.