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План по добровольному переселению членов семей соотечественников в Приморье в 2017 году оказался превышен на 63,3%
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План по добровольному переселению членов семей соотечественников в Приморье в 2017 году оказался превышен на 63,3% 

Prim.News 43 минуты назад
На оказание содействия переселению выделили миллионы рублей.
Исполнение по подпрограмме «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» (входит в программу «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы») в 2017 году составило 5463,50 тыс. рублей (93,5% от запланированного объема средств).
Из них средства краевого бюджета 928,8 тыс. рублей (93,5% от утвержденного объема средств), федерального бюджета — 4534,7 тыс. рублей (93,5%). Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.
Всего в 2017 году в подпрограмму было включено 1556 граждан из числа соотечественников (100,5% от плана), в том числе 947 участников подпрограммы (80,5%) и 609 членов их семей (163,3%).
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