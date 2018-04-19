План по добровольному переселению членов семей соотечественников в Приморье в 2017 году оказался превышен на 63,3%

На оказание содействия переселению выделили миллионы рублей.

Исполнение по подпрограмме «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» (входит в программу «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы») в 2017 году составило 5463,50 тыс. рублей (93,5% от запланированного объема средств).

Из них средства краевого бюджета 928,8 тыс. рублей (93,5% от утвержденного объема средств), федерального бюджета — 4534,7 тыс. рублей (93,5%). Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.

Всего в 2017 году в подпрограмму было включено 1556 граждан из числа соотечественников (100,5% от плана), в том числе 947 участников подпрограммы (80,5%) и 609 членов их семей (163,3%).