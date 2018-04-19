Свет в конце уфимского тоннеля. В Башкирии перезапустят проект с четвертьвековой историей

На чем «споткнулись»

Проект строительства транспортного коридора через Уфу с запада на восток разрабатывается уже 25 лет. Первые планы по прокладке тоннеля через холм на востоке города и строительства моста через реку Уфу появились еще в 1992 году. Эти два объекта стали самыми дорогими элементами будущей дороги. На них все и застопорилось. Строительство тоннеля, начавшееся в 1995 году, остановилось в 2007 году. С тех пор объект законсервирован, и каждый год бюджет тратит немалые деньги на поддержание его в надлежащем состоянии.

Разговоры о возобновлении строительства идут давно — глава республики Рустэм Хамитов и мэр Уфы Ирек Ялалов неоднократно озвучивали суммы, необходимые для завершения работ. Наконец, в 2016 году власти приняли решение передать строительство всего Восточного выезда инвестору по концессионному соглашению, то есть привлечь к работе частников с возможностью потом окупить расходы на эксплуатации платной дороги.

Концессионное соглашение было заключено правительством республики и «Башкирской концессионной компанией» на Петербургском экономическом форуме 1 июня 2017 года. Документ предусматривает участие частной структуры в строительстве дороги при софинансировании государства.

«В настоящий момент в отношении вышеуказанных объектов Республика Башкортостан реализует комплексный концессионный проект, который предусматривает строительство нового автодорожного объекта, включая завершение строительства автодорожного тоннеля, на принципах государственно-частного партнерства», — сообщили в Госкомитете Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству.

Километры денег

Проект строительства Восточного выезда содержит обновленные параметры дороги. Это будет четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. Общая длина транзита — 15,2 км. Сюда входят длина тоннеля (1,2 км) и моста (2,5 км). Часть дороги будет пролегать через географический центр города, но движение должно стать практически безостановочным.

Общая стоимость строительства Восточного выезда оценивается в 35 млрд рублей. Для наглядности, это пятая часть годового республиканского бюджета. Таким образом, это один из крупнейших дорожно-строительных проектов в регионе за последние десятилетия. Большая часть финансирования приходится на государственную поддержку: в 2018-2021 годах из федерального бюджета планируется выделить 19,9 млрд рублей. Региональный бюджет за этот же период должен выделить 4,5 млрд рублей. Средства внебюджетных источников должны составить 10,5 млрд рублей.

В ноябре 2017 года подтвердилось софинансирование проекта за счет кредитных средств Нового банка развития БРИКС (New Development Bank). Россия получает суверенный кредит в размере 68,8 млн долларов, которые затем в виде субзайма будут переданы на строительство дороги.

«Для целей финансирования проектных расходов предполагается привлечение собственных и заемных средств концессионера, средств регионального бюджета, а также получение средств федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов», — говорится в сообщении Госкомтранса Республики Башкортостан.

Участие частной структуры в проекте подразумевает, что вложенные средства должны окупиться, а дорога — начать приносить прибыль. В целом, концессионеру обещают неплохие условия. После завершения строительства — примерно через 4,5 года — дорога станет платной. По предварительным расчетам, в 2022 году по ней ежедневно будут проезжать 20 тыс. 283 машины. Через десять лет поток возрастет до 28 тыс. 611 автомобилей в сутки, а еще через десять — до 39 тыс. 670 транспортных средств. Исходя из этих данных, выручка за 20 лет должна составить 81,8 млрд рублей. Учитывая, что норма доходности для капитала составит 19% — полноценное долгосрочное вложение.

Когда начнется стройка

По предварительной информации, полномасштабные работы по строительству Восточного выезда из Уфы должны начаться в 2018 году. Сроки довольно сжатые — до 2021 года нужно построить несколько сложных объектов: тоннель, мост, развязки.

«Мы уверены, что уложимся в проектные сроки. Во-первых, само строительство тоннеля будет идти с двух сторон — с западной и с восточной одновременно. Параллельно будут вестись определенные работы по строительству моста, пункта взимания платы. Будут организованы несколько мобильных асфальтобетонных заводов, чтобы обеспечить своевременный подвоз материалов к месту строительства», — рассказал генеральный директор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов

По словам застройщика, спроектированный тоннель будет уникальным. Движение в нем будет организовано в двух коридорах, разделенных стеной, — по одному в каждую сторону. Таким образом, транспортные потоки не будут даже находиться на одной проезжей части. Глубина залегания тоннеля — до 50 метров. Строительство будет вестись под оживленной улицей Менделеева и плотно застроенными жилыми кварталами, но горожане даже не увидят проводимых работ, обещают проектировщики.

Гендиректор концессионной компании Асабали Закавов считает, что завершение этого амбициозного проекта поможет решить сразу несколько вопросов, касающихся транспортной ситуации и развития территорий: «Когда реализуются такие проекты, они приводят к экономическому росту в регионе и на прилегающих территориях. Появляются производственные мощности, торговые площади, появляются строители, которые развивают новые территории. Соответственно, это приводит к повышению качества жизни людей. С другой стороны, появляются новые рабочие места. Так, например, сейчас у нас в компании и у нашего турецкого партнера, который будет непосредственно осуществлять стройку, работают несколько десятков уфимцев и жителей республики. А с началом строительства это количество достигнет нескольких сотен. После того, как завершится строительство, эту дорогу надо будет обслуживать».

Почему Уфе повезло

Эксперт-аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» Алексей Калачев считает, что столице Башкирии повезло найти финансирование такого крупного проекта. А кредитование со стороны Нового банка развития БРИКС, по его мнению, наилучший вариант привлечения средств.

«Строительство крупных инфраструктурных объектов — это дорогостоящие инвестиционные проекты с длительным сроком окупаемости. Коммерческая выгода от них зачастую неочевидна, а то и вовсе недостижима. Поэтому привлечь средства частных инвесторов для их реализации всегда проблематично. Кроме того, сложно найти инвестора, который располагает значительными свободными средствами. Кредиты коммерческих банков — тоже не выход, так как ставки высоки, и эти кредиты нудно гасить постепенно еще во время строительства. В этих условиях, получение инвестиционного кредита от международного банка развития — это большая удача», — говорит эксперт.

Алексей Калачев напомнил, что международные банки развития специализируются на льготном финансировании инвестиционных проектов в странах — членах этих институтов развития. Доля России в банке развития БРИКС составляет 20%.

«Это дешевый долгосрочный кредит, поскольку фондирование инвестиций осуществляется в основном за счет взносов участников, а предоставляется он под гарантию государства-получателя. Главным для института развития является реализация проекта, а не извлечение финансовой выгоды. Это целевой кредит, который не может быть использован не по назначению. России придется отчитываться о ходе и окончании строительства. Можно сказать, Уфе повезло — благодаря финансированию банком развития БРИКС можно быть уверенным, что проект строительства тоннеля и восточного выезда из Уфы наконец будет завершен», — резюмировал Алексей Калачев.

Будут и другие проекты

В 2016 году глава республики Рустэм Хамитов, говоря о необходимости достройки Восточного выезда, вскользь отметил, что неплохо бы подумать и о других маршрутах в Уфе и вокруг города. Он, в частности, заявил, что есть проекты по строительству еще двух мостов: «Нам нужен мост в створе Интернациональной (улица на севере Уфы — прим. ред.) с выходом на трассу М-7. Проект есть, большой, дорогой, но хотелось бы, чтобы он был более приспособлен к нашим сегодняшним финансовым возможностям. Если его стоимость будет не выше, чем здесь, то мы возьмем его в работу, и сможем разгрузить северную часть города. Также нам надо выходить из Сипайлово (густонаселенный спальный район Уфы — прим. ред.). Там тоже нужно проектировать».

Позже глава региона подтвердил эти планы, но так же без подробностей: «Для дальнейшего развития нашей столицы, удобства уфимцев надо построить в городе еще как минимум три моста. Считаю, что нам по силам в срок до 2025 года решить эту важную задачу».

А когда в конце 2017 года эксперты выявили критические проблемы в состоянии Старого моста на южном выезде из города, и его даже пришлось закрыть из-за угрозы обрушения, власти вернулись к обсуждению проектов по строительству новых магистралей и мостов. Одним из активных лоббистов нового дорожного строительства в Уфе логичным образом выступает мэр города Ирек Ялалов.

Белорецк — При этом вопросы финансирования дорожных проектов решаются теперь по-разному, не всегда за счет одного бюджета. Если Восточный выезд и, например, межрегиональную трассу Стерлитамак Магнитогорск строят на основе государственно — частного партнерства, то закрытый пока Старый мост в Уфе будут реконструировать и вовсе на средства благотворительности. Деньги по договору жертвования выделит республиканский Фонд социальных целевых программ. Стоимость ремонта — 37,2 млн рублей.

Тем временем в мэрии Уфы заявили и готовности проекта нового моста через реку Белую, который планируют разместить между двумя существующими. «Проектирование нового моста, который будет располагаться между существующими, завершено. Ведется совместная с руководством и Правительством Республики Башкортостан работа по поиску средств для строительства моста через реку Белую между двумя существующими мостами и для полной реконструкции старого моста», — говорится в сообщении администрации.

Фото: glavarb.ru, bashinform.ru