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Квартиры обманутым дольщикам «Дубравы» предоставят в Волжском районе
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Квартиры обманутым дольщикам «Дубравы» предоставят в Волжском районе 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 19 апреля, врио первого вице-губернатора Александр Нефёдов по поручению главы региона провёл рабочее совещание по вопросу удовлетворения прав граждан — участников долевого строительства коттеджного поселка «Дубрава», сообщает правительство Самарской области.
В совещании приняли участие представители региональной прокуратуры, управлений Росреестра, Росимущества по Самарской области, органов исполнительной власти региона, Самарского областного фонда жилья и ипотеки, потенциальных инвесторов, участников долевого строительства КП «Дубрава».
В начале встречи врио министра строительства Самарской области Александр Баландин отметил, что рассматриваемый вопрос был одним из самых сложных, и в настоящее время близок к завершению. Найден потенциальный инвестор, ООО «ДК „Древо“, которому планируется предоставить компенсационные земельные участки на правах аренды. Разработана подробная дорожная карта.
Генеральный директор ООО „ДК „Древо“ Евгений Чудаев подтвердил принципиальную готовность взяться за решение данного вопроса, отметив, что квартиры будут предоставляться в Волжском районе, в соответствии с денежными вложениями каждого дольщика, которые должны быть документально подтверждены. Объем обязательств, которые застройщик планирует взять на себя, составит более 700 млн рублей.
По итогам совещания выработаны протокольные решения с указанием сроков. В начале мая должно быть проведено общее собрание с участием „обманутых дольщиков“ КП „Дубрава“, представителей областного минстроя и инвестора. На основании принятых на собрании решений будет утверждена дорожная карта. Компенсационные участки планируется определить до 20 мая. На их подготовку к передаче застройщикам потребуется время до сентября текущего года включительно. До 1 октября планируется подписание меморандума между минстроем и инвестором. После передачи компенсационных участков будут заключаться основные договоры между инвестором и „обманутыми дольщиками“.
По словам Александра Нефёдова, совещания с представителями „обманутых дольщиков“ в правительстве региона будут проходить до тех пор, пока все обязательства не будут выполнены.
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