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Дольщики «Дубравы» получат квартиры в Волжском районе
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Дольщики «Дубравы» получат квартиры в Волжском районе 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Девелоперская компания «Древо» займется подбором квартир для обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава». Об этом на рабочем совещании сообщил врио заместителя председателя правительства Александр Баландин.
— Мы нашли потенциального инвестора — ООО «ДК Древо». В качестве компенсации они получат в аренду земельные участки, — рассказал Александр Баландин.
Дольщики получат квартиры в Волжском районе. Их площадь будет соответствовать вложенным деньгам в строительство жилья в поселке «Дубрава». Объем обязательств, которые застройщик берет на себя, превысит 700 миллионов рублей.
В мае обманутые дольщики встретятся с инвестором и представителями Минстроя. Новые участки для застройки подготовят до конца лета. После этого жители подпишут новые договоры со строительной компанией.
По словам представителей девелоперской компании, жилье они будут предлагать дольщикам только три раза. Вместе с тем каждый случай будут рассматривать индивидуально для того, чтобы найти оптимальное решение.
Генеральный директор «Древа» Евгений Чудаев добавил, что в первом полугодии 2019-го жильем обеспечат первоочередников. Окончательно проблемы дольщиков «Дубравы» компания планирует решить в 2022 году.
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