Инвесторов к реновации не подпустят пять лет

Когда возникают сложные вопросы, принято обращаться к специалистам. Более авторитетного эксперта по строительству, чем Владимир Ресин , сегодня, пожалуй, не найти. Заслуженный строитель России , депутат Государственной Думы , председатель Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при думском Комитете по транспорту и строительству, он работал в этой сфере более 60 лет, из которых 25 возглавлял строительную отрасль Москвы . Как не допустить повторения кемеровской трагедии, стоит ли опасаться высотных зданий, почему к столичной программе реновации не допустили инвесторов и как решить проблему обманутых дольщиков — об этом Владимир Ресин специально для « Парламентской газеты ».

О пожаре в «Зимней вишне»

В строительстве давно применяются огнеупорные материалы, способные в течение длительного времени выдерживать очень высокую температуру — почти 1600 градусов. Какие-то из них дороже, поскольку для производства используют более качественное сырьё. Однако приводить безопасность к рублёвому эквиваленту — многократно повторять кемеровскую трагедию. Мнимая экономия на отделке и жадность ответственных за содержание торгового центра «Зимняя вишня» обошлись очень дорого. За скупость и халатность виновников кемеровчане заплатили жизнями своих близких. Для самих «экономов» бережливость обернулась судебным преследованием и финансовыми потерями.

Приводить безопасность к рублёвому эквиваленту — многократно повторять кемеровскую трагедию.

Убеждён, что пора ввести обязательную сертификацию строительных и отделочных материалов для жилых и общественных зданий. Необходимо создать и единый государственный реестр сертификатов по группам материалов, что исключит подделку и выдачу уникальных сертификатов на токсичные и горючие материалы. Проводить проверки мест скопления людей на требования пожарной безопасности надо с публикацией результатов в открытых источниках и СМИ. И эти меры должны быть обязательными для любых капитальных зданий вне зависимости от их этажности.

О высотном строительстве

Высотное строительство — одна из тенденций мирового градостроительства, Москва имеет свой опыт в этом направлении. То, что пожарные якобы ничего не смогут сделать с возгоранием выше 12 этажа, — заявление как минимум непрофессиональное. Разумеется, залить с земли и эвакуировать людей по лестницам — вряд ли выйдет, но современные технологии предусматривают массу решений, позволяющих обеспечить необходимую безопасность объектов.

Всё упирается только в контроль и правильную эксплуатацию.

При этом отмечу, жилые строения высотой более 75 метров и общественные объекты выше 50 метров строятся только по специальным техническим условиям. Поэтому распространение пожара по фасаду высотки исключается ввиду применения только негорючих материалов, а внутри здания гарантировано, что при исправной системе автоматического пожаротушения огонь не выйдет за пределы помещения, где произошло возгорание, и будет потушен. Всё упирается только в контроль и правильную эксплуатацию.

О доступном жилье

Президент страны Владимир Путин поставил перед строительной отраслью задачу строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Задача крайне амбициозна, но она реализуема. Единственное, что при этом нужно учесть, что прорыва, прыжка не бывает без разбега и толчка! Попытка решить такую задачу без планирования, путём косвенных «стимулирующих» мер обречена. Нужно подготовить качественную программу, обеспеченную как финансовыми ресурсами, так и производственными мощностями, наметить цель и достичь её.

Целевой фокус совместной деятельности — доступность жилья на рынке ипотечного кредитования, развитие институциональной среды рынка арендного жилья, снятие административных барьеров для застройщиков.

Такая работа сейчас идёт на законодательном и исполнительном уровнях обеих ветвей власти с привлечением экспертного и профессионального сообществ. Целевой фокус совместной деятельности — доступность жилья на рынке ипотечного кредитования, развитие институциональной среды рынка арендного жилья, снятие административных барьеров для застройщиков, ужесточение контроля и государственного надзора за качеством и сроками строительства.

Об обманутых дольщиках

Решение проблем обманутых московских дольщиков занимает значительное место в моей работе, так как я являюсь координатором рабочей группы Генсовета ВПП «Единая Россия» по защите прав граждан-участников долевого строительства в городе. Всего в столице в настоящее время насчитывается 32 проблемных объекта долевого строительства. На все объекты утверждены «дорожные карты» мероприятий по их достройке. В случае невозможности продолжения строительства объекта, в порядке компенсации гражданам предоставляют жильё в других домах. Полное решение этой проблемы в Москве намечено на 2018-2019 годы.

Всего в столице в настоящее время насчитывается 32 проблемных объекта долевого строительства.

Для того чтобы обманутых дольщиков не было совсем, мы сейчас совершенствуем законодательство в области строительства: отказываемся от «долёвки» и переходим на проектное финансирование, также ужесточаем контроль со стороны органов исполнительной власти субъектов за выполнением застройщиками своих обязательств.

О реновации

Москва, конечно, пилотный полигон. Но уже сегодня мы видим, что не всё учли, и стартовать будем с бюджетного финансирования, что не может позволить себе большинство субъектов.

Думаю, что после отработки первого этапа программы многое станет гораздо прозрачнее, вызовет большее доверие москвичей, получит чёткие показатели инвестиционной привлекательности.

Отказ на пять лет от частных инвестиций на старте программы реновации обоснован тем, что в первые годы должны быть сформированы основные подходы к её реализации, отработаны механизмы урегулирования имущественных и иных споров. В этих условиях риски частного инвестора слишком возрастают, и это может привести к его желанию сэкономить на главном, для чего начата эта программа, — на качестве новой городской среды. Думаю, что после отработки первого этапа программы многое станет гораздо прозрачнее, вызовет большее доверие москвичей, получит чёткие показатели инвестиционной привлекательности. Это не исключает реализации проектов государственно-частного партнёрства, в том числе и на первом этапе. Прежде всего такие проекты могут коснуться инженерного обеспечения, социальной инфраструктуры, всех элементов системы «умный город».