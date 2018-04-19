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Во Владивостоке в 2017 году из 48 объектов, выставленных на приватизацию, продали только 13
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Во Владивостоке в 2017 году из 48 объектов, выставленных на приватизацию, продали только 13 

Prim.News 1 час назад
Это объекты муниципальной собственности.
В 2017 году во Владивостоке продали лишь 13 объектов муниципальной собственности из 48, предложенных к реализации. Об этом на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока рассказал начальник управления муниципальной собственности администрации города Андрей Елькин.
Из 13 реализованных объектов шесть было продано на аукционе, открытом по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене, остальные семь — посредством публичного предложения, передает пресс-служба городского парламента.
В числе реализованных объектов сооружения и земельный участок на улице Фадеева, 32, здание и земельный участок, расположенные на улице Абрекская, 8, объект незавершенного строительства и земельный участок на улице Глинки, 18, сооружения и земельный участок на улице Маковского, 157а, здание и земельный участок на улице Семирадского, 34а, здания военного городка №64 и земельный участок, расположенные на станции Садгород в районе ул. Главной.
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