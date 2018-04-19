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Минстрой предлагает привлечь девелоперов к расселению аварийного жилья в России
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Минстрой предлагает привлечь девелоперов к расселению аварийного жилья в России 

Rambler News Service 1 час назад
Минстрой РФ подготовил законодательные изменения о новом механизме расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. Предложения ведомства предполагают выделение бюджетных средств и создание специализированного жилищного фонда, а также привлечение инвесторов для редевелопмента территорий. Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в рамках ЯМЭФ-2018.
«Мы начнем эти обсуждения в ближайшее время. Сейчас дочищаем внутри правительства законопроект. Подход такой, главный принцип: никто не может остаться без крыши над головой. Соответственно, там будут механизмы и специализированного жилищного фонда, который будет предоставляться людям на условиях найма, будет возможность выбора. И, в том числе, будут задействованы механизмы редевелопмента территорий, в каком-то виде схожие с подходами по реновации в Москве для ликвидных территорий», — сказал Чибис.
Чиновник уточнил, что в рамках редевелопмента территорий, в частности, предполагается участие инвесторов.
«Это вопрос финансовой модели на конкретной территории. Но мы в том числе рассчитываем на значительный объем частных инвестиций для модернизации наших городов», — подчеркнул он.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минстрою разработать новый механизм расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, до формирования нового состава правительства. «Не дожидаясь формирования нового правительства, необходимо представить новый механизм расселения аварийного жилья», — сказал Козак.
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