«Дом построили, кому еще 4 мешают». Как махинации с недвижимостью на Кубани обернулись 40 уголовным делами

Сотрудники ФСБ задержали вице‐мэра Сочи Мугдина Чермита и экс‐главу департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка . Причиной стало превышение должностных полномочий и незаконная выдача разрешений на строительство жилых домов, многие из которых превратились в долгострои. Также были арестованы некоторые недобросовестные кубанские застройщики. Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», почему на Кубани остро стоит проблема обманутых дольщиков и как с ней борютс.

Задержания и уголовные дела

Против Чермита возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие подозревает, что замглавы Сочи незаконно выдал разрешение на строительство жилого комплекса, возводимого компанией «Остринский», чем нарушил закон о долевом строительстве этого и нескольких других домов. Правоохранители провели еще ряд задержаний представителей крупных кубанских застройщиков.

«На Кубани вчера возбуждено 40 уголовных дел. Задержаны 11 человек. В Краснодарском крае выявлено и включено в сводный реестр 547 проблемных многоквартирных домов, в строительство которых граждане вложили средства, но жилье в установленные сроки и на законных основаниях не получили», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

В частности, под стражей находится бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Игорь Мазурок. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, экс-архитектор подозревается в превышении должностных полномочий для личного обогащения.

«По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013–2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства», — рассказала Петренко.

Кубанский долгострой

Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что на Кубани очень много замороженных объектов и обманутых дольщиков, и этот вопрос практически никак не решается. К настоящему времени, пояснил он, половина недобросовестных застройщиков «переобулись» и занимаются только легальным строительством. Наказывать их за прошлое невыгодно, ведь они помогают городу в настоящем. В основном же задерживают тех, у кого вообще нет денег, чтобы показать процесс борьбы с долгостроем.

Пример тому — компания «Остринский». По некоторым данным, у них как раз-таки закончились деньги. Если бы средства были или была бы возможность их занять, они бы все достроили. При этом дольщики временами выступают против задержаний. По их мнению, если застройщик на свободе, значит, остается призрачный шанс на получение жилья. А если возбуждается уголовное дело, то на стройку накладывается арест

— источник «360».

То, что происходит сейчас, собеседник «360» назвал «показательным выступлением и сбором информации». Департамент архитектуры никакие разрешения на строительство не выдает, он их согласовывает. Все разрешения подписывает глава города. В редких случаях это могут быть его замы. Поэтому Чермит как вице-мэр мог быть наделен полномочиями на выдачу разрешения.

Застройщик «Остринский»

Мугдин Чермит находился в должности первого замглавы Сочи с января 2016 года. В администрации он курировал темы архитектуры, строительства и ЖКХ города. Он отвечал и за работу региональных Дептранса, управления муниципального земельного контроля и департамента дорожного хозяйства. Вероятно, именно Чермит помог согласовать разрешение на строительство жилого комплекса компанией «Остринский», хотя заранее знал, что здания возводят с нарушениями и они, по сути, являются самостроем.

«Следствие считает, что Мугдин Чермит согласовал разрешение на строительство жилого комплекса компанией «Остринский», хотя ему заведомо было известно, что объект возводится с нарушениями и фактически является самовольным», — сообщил «Коммерсанту» источник в силовых структурах.

Строительно-инвестиционная компания «Остринский» была образована в 2012 году. Фирма возводила жилые, административные и офисные здания на Кубани. Ее владельцем является Антон Остринский, сын депутата городского собрания Сочи Леонида Остринского. В Краснодаре фирма построила ЖК «Луч», «Мир» и «Заря», в Сочи — ЖК «Тасмана» «Тасмана-2», «Атланта» и «Эльсинор».

Возведением последнего, по данным местной прокуратуры, занимался ЖСК «Наш дом». При этом кооператив не имел права привлекать средства дольщиков, поскольку «строительство капитального объекта ведется в отсутствие разрешения». Сотрудники ведомства нашли в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме. В связи с этим прокуратура направила в суд документы о защите интересов участников долевого строительства. Суд удовлетворил требования и признал действия по привлечению денег граждан и размещение рекламы о продаже квартир незаконными.

В декабре прошлого года Антона Остринского обвинили в мошенничестве и арестовали. СК подозревает его в хищении 220 миллионов рублей при строительстве состоящего из восьми корпусов ЖК «Мир» в Краснодаре. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году. По данным «Коммерсанта», к настоящему моменту он готов лишь на 20%. Строительство ЖК «Луч» и «Заря» также заморозили.

Похищено на самом деле гораздо больше. Что такое 220 миллионов для строительства восьми корпусов жилого комплекса? Это ничто, пыль. Это всего 10-15 квартир, даже по нашим ценам. Это просто то, что могли доказать

— источник «360».

«Мы один построили, кому еще четыре мешают»

18 апреля заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть , губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и ряд местных чиновников провели совещание, посвященное защите прав участников долевого строительства в регионе. Участники мероприятия обсудили проект закона о дополнительных мерах защиты прав обманутых дольщиков.

«Кикоть приезжает к нам второй раз. Первый раз, примерно пять месяцев назад, он поставил конкретную задачу: разобраться с недобросовестными застройщиками. После этого в местной прокуратуре прошли небольшие кадровые перестановки для того, чтобы разобраться с незаконным строительством по прошлым делам. Потому что сейчас или не строят вообще, или строят законно», — рассказал источник «360».

Схема махинаций проста, отметил собеседник. Застройщик получает официальное разрешение на строительство одного корпуса жилого комплекса, состоящего из, например, пяти зданий. А потом под него строят остальные, в надежде на то, что «мы же один дом построили, ну кому тут еще четыре мешают».

В итоге один литер кое-как построят и введут в эксплуатацию, а еще четыре стоят несданные без воды, электричества и канализации, потому что их подключения не выдержат инженерные сети. Поскольку сейчас идет борьба с недостроем, то инженерные компании даже за взятки не согласны вводить дома в эксплуатацию. Отсюда и появляются обманутые дольщики

— источник «360».

Кроме того, во время строительства «нелегальных» корпусов приходится «платить за то, чтобы закрыли глаза», добавил собеседник. Часть денег дольщиков, разумеется, идет на эти «подмазывания» и ускорения. А потом, если «прижимают» и не дают ввести дом в эксплуатацию, то уже может не быть денег, чтобы «договориться» о сдаче остальных корпусов.