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Средства маткапитала можно будет использовать для покупки дачи
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Средства маткапитала можно будет использовать для покупки дачи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В документе уточняется, что потратить маткапитал (если законопроект примут) можно будет на дачу, находящуюся только на территории России, также за счет этих средств ее можно будет построить или расширить имеющийся на садовом участке дом.
По мнению авторов законопроекта, если право приобретать дачу за счет маткапитала людям будет дано, многие этим воспользуются.
Тем более, что улучшение жилищных условий и сейчас самое популярное направление использования маткапитала — на жилье тратят деньги более 90 процентов тех, кто решил им воспользоваться.
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