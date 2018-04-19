Автопарки, квартиры, земли и даже больница. Что имеют и на что живут слуги новгородцев?

Спикер и замы

Областное заксобрание представляют 32 депутата, из которых 24 в прошлом году заработали более одного миллиона рублей. По данным Новгородстата, средняя зарплата в регионе варьируется в пределах 28 тысяч рублей в месяц.

Спикер областного парламента Елена Писарева «Единая Россия» ) заработала в 2017 году 2,1 млн рублей, что на 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Муж председателя областного заксобрания оказался удачливее, его доход вырос по сравнению с 2016 годом почти на 400 тысяч и составил 826 тысяч рублей, хотя и остается меньше, чем у супруги. Возможно, именно этот факт позволил мужу Елены Писаревой пересесть с автомобиля «Opel Meriva», задекларированного в 2016 году, на «Mazda CX5». Из недвижимости у четы Писаревых квартира площадью 84,2 кв метров и земельный участок 1500 кв метров.

На два миллиона рублей за минувший год улучшил свое материальное положение вице-спикер облдумы Алексей Чурсинов ( ЛДПР ), заработав 4,7 млн рублей. У него стало на одну машину меньше — Audi Q7 — а сейчас он ездит на Mercedes Benz. В конце 2016 года Audi Q7 был арестован судебными приставами за долги народного избранника. Спустя несколько дней Чурсинов заплатил 1 млн рублей, принеся всю сумму наличными в кабинет пристава. Супруга парламентария заработала 207 тысяч рублей. В собственности у них квартира площадью 63,2 кв метров.

Доход заместителя председателя облдумы Евгения Катенова ( «Справедливая Россия» ) в прошлом году составил 1,6 млн рублей, также у него имеется ипотека — 2,8 млн рублей. В собственности у него земельный участок, два жилых дома, квартира — 60,4 кв.м. Жена Катенова задекларировала доход в 1,1 млн рублей. В 2016 году Катенов заработал 630 тысяч рублей, а его супруга — 327 тысяч.

Вице-спикер региональной думы Ольга Борисова («Единая Россия») заработала в 2017 году 1,5 млн рублей. Ее доходы упали почти на 18,5 млн рублей в связи с тем, что она больше не является генеральным директором компании «Сады Старой Руссы». Она по-прежнему ездит на «KIA Sorento», имеет два земельных участка, жилой дом, две квартиры и жилое здание.

ТОП-5 самых богатых депутатов

Больше всех в региональном парламенте заработал исполнительный директор ПАО «Акрон» Владимир Гавриков («Единая Россия») — 32,7 млн рублей, но по сравнению с 2016 годом его доход упал почти на 48 млн рублей. В прошлом году парламентарий пересел с автомобиля «Mercedes Benz ML350» на «Audi Q7». Супруга Владимира Гаврикова заработала в 2017 году 5,8 млн рублей и это больше на 3,7 млн, чем годом ранее. Семья владеет несколькими земельными участками, квартирой, жилым домом, дачей, гаражом.

На втором месте по заработку расположился бизнесмен из Хвойнинского района (СПК Левочский) Александр Федоровский («Единая Россия») с доходом в 21,8 млн рублей, который увеличился на 500 тысяч. У него самый большой автопарк, состоящий из трех УАЗов, одного ВАЗа, двух грузовых Scania, двух УРАЛов, трактора, трех автофургонов, прицепов и полуприцепов. Из представительских автомобилей у Федоровского две Toyota Land Cruiser Prado и Hilux. Также у него в собственности 8 земельных участков. Супруга депутата заработала 307 тысяч рублей, а годом ранее ее доход составлял 14,5 млн рублей.

Гендиректор «Подберезского комбината хлебопродуктов» Николай Верига («Единая Россия»), являющийся депутатом, заработал в 2017 году 14,3 млн рублей, что на 11,7 млн меньше, чем в 2016 году. Из движимого имущества у него остался только «Volkswagen Passat» (в декларации от 2016 года был Land Rover), пять земельных участков, два жилых дома, квартира, встроенное нежилое помещение и нежилое помещение. Жена Николая Вериги заработала 10,6 млн рублей против 14,5 в 2016 году. Она также владеет несколькими земельными участками, квартирой и жилым домом.

Советник генерального директора «ТНС-Энерго» Сергей Хвостиков («Единая Россия») приумножил свой заработок до 13 млн рублей, против 7,5 млн, задекларированных по итогам 2016 года. Его супруга заработала 140 тысяч рублей, при этом в ее собственности три квартиры, а у мужа-миллионера две квартиры, находящиеся в пользовании, автомобиль ВАЗ-2121 и прицеп ММЗ-8114.

Анатолий Федотов («Единая Россия»), являющийся гендиректором фармацевтической компании «Панацея-Н» увеличил свои доходы по сравнению с 2016 годом на 1,2 млн рублей и заработок составил 11 млн рублей. В его пользовании находится лишь квартира площадью 170 кв.м. Супруга Анатолия Федотова заработала в 2017 году 2,3 млн рублей. В ее собственности автомобили «Opel Corsa», «Mazda СХ-9», « Renault Sandero», три земельных участка и три дома, квартира.

Интересное имущество

Анализ декларации показал, что самым распространенным имуществом у депутатов регионального парламента и членов их семей является земля — в собственности находится 85 участков. Затем идут квартиры и загородные дома. Однако, есть и интересная собственность. Так, супруга депутата Дмитрия Игнатова имеет в собственности больницу, площадью 431,7 кв метров и теннисный центр — 2592 кв метров. Депутат-предприниматель Андрей Ломанов владеет очистными сооружениями, сетью водоснабжения и канализации. А у Александра Федоровского есть собственная лесопилка. Бизнесмен и депутат Александр Лозюк не имеет автомобиля, зато у него есть катер Bayliner 2455 Ciera и снегоход LYNX YETI PRO V-800 ARMY.

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