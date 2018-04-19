В ближайшее время в Богородском приступят к ремонту контейнерных площадок

Всего в 2018 году за счет средств стимулирования управы будут отремонтированы 35 контейнерных площадок.

Как сообщили в управе района Богородское, в текущем году в районе будут отремонтированы 35 контейнерных площадок на общую сумму более 5,8 млн рублей. На недавнем заседании Совета депутатов был согласован адресный перечень, где расположены данные объекты.

Здесь во время работ установят контейнерные площадки нового образца, отремонтируют асфальтобетонное покрытие, ограждения и заменят бортовой камень.

Отметим, что все работы будут проведены за счет средств стимулирования управы района Богородское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района.

Мероприятия по благоустройству территории района Богородское

п/п Адрес объекта

Виды работ

Ед. измерения (шт., кв.м., п.м.)

Объем

Затраты (руб.)

1.1.

Бойцовая ул. 18 к.9 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.2.

Бойцовая ул. 11 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 157068,09 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.3.

Бойцовая ул. 18 к.12 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 157068,09 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.4.

Бойцовая ул. 21 к.2 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.5.

Бойцовая ул. 22 к.6 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 153968,30 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.6.

Бойцовая ул. 24 к.4 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.7.

Бойцовая ул. 4/37 к.4 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.8.

Глебовская ул. 10 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 157068,09 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.9.

Глебовская ул. 11 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.10.

Глебовская ул. 2 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 157068,09 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.11.

Глебовская ул. 5 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.12.

Глебовская ул. 6 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.13.

Глебовская ул. 7 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.14.

Глебовская ул. 10А Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 153968,30 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.15.

1-я Мясниковская ул., 18 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.16.

Гражданская 4-я ул. 34 к.1 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.17.

Гражданская 4-я ул. 39 к.6 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.18.

Игральная ул. 5 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.19.

Краснобогатырская ул., 23 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.20.

Краснобогатырская ул., 27 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 157068,09 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.21.

Миллионная ул. 11 к.1 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.22.

Миллионная ул. 13 к.1 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 153968,30 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.23.

Наримановская ул. 13 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.24.

Открытое шоссе 1 к.9 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.25.

Открытое шоссе 6 к.13 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 122509,73 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.26.

Погонный пр. 23 к.1 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.27.

Подбельского 3-й пр. 14 к.3 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.28.

Подбельского 3-й пр. 18а Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.29.

Подбельского 4-й пр. 6 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 189493,67 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.30.

Прогонная 2-я ул. 7 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.31.

Рокоссовского Маршала бульв. 32 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.32.

Рокоссовского Маршала бульв. 38 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

3 бака

13 м2 190531,90 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.33.

Рокоссовского Маршала бульв. 42 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 157068,09 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 1.34.

Рокоссовского Маршала бульв. 7 к.3 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

2 бака

10 м2 153968,31 Ремонт газонов

кв.м.

40 Демонтаж ограждений

п.м.

10 1.35.

Погонный пр. 1 к.6 Устройство контейнерной площадки

кв.м.

1 бак 7 м2 130810,15 Ремонт газонов

кв.м.

40 Установка урны

шт.

1 Всего: 5828237,22 руб.