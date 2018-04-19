Ещё
Звал маму и плакал: на Вторчермете пожарные спасли ребенка, едва не выпавшего с восьмого этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звал маму и плакал: на Вторчермете пожарные спасли ребенка, едва не выпавшего с восьмого этажа 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром на Вторчермете пожарные спасли маленького ребенка от падения с восьмого этажа общежития. По раздвижной лестнице им пришлось подниматься в одну из квартир, в окне которой они заметили напуганного мальчика.
— В 8:20 утра поступило сообщение о задымлении в одной из квартир на улице Умельцев, 11. На место выехали две единицы техники. Однако возгорания не обнаружилось, — рассказали Е1.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели, прибывшие на место, заметили в окне одной из квартир мальчика пяти-шести лет. Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что перед приездом спасателей ребенок плакал и, высунувшись в окно, звал маму.
Чтобы не случилась трагедии и мальчик не выпал из окна, один из пожарных по раздвижной лестнице поднялся в квартиру. Затем сотрудники МЧС дождались приезда полиции.
В МЧС добавили, что ребенок в квартире находился один.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать происшествие позднее.
e1.ru: последние новости
Крутые автомобили, дома, бассейны: свердловские депутаты Госдумы отчитались о своих доходах Житель Берёзовского нашёл гранату в кухонном шкафчике во время уборки в купленной квартире УГМК со второй попытки получила контракт на запуск трамвая из Екатеринбурга в Пышму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии68
В Москве загорелся ТЦ23
РФ потребовала от США компенсаций89
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии82
Центральная Россия покроется снегом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение