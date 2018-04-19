Звал маму и плакал: на Вторчермете пожарные спасли ребенка, едва не выпавшего с восьмого этажа

Сегодня утром на Вторчермете пожарные спасли маленького ребенка от падения с восьмого этажа общежития. По раздвижной лестнице им пришлось подниматься в одну из квартир, в окне которой они заметили напуганного мальчика.

— В 8:20 утра поступило сообщение о задымлении в одной из квартир на улице Умельцев, 11. На место выехали две единицы техники. Однако возгорания не обнаружилось, — рассказали Е1.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели, прибывшие на место, заметили в окне одной из квартир мальчика пяти-шести лет. Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что перед приездом спасателей ребенок плакал и, высунувшись в окно, звал маму.

Чтобы не случилась трагедии и мальчик не выпал из окна, один из пожарных по раздвижной лестнице поднялся в квартиру. Затем сотрудники МЧС дождались приезда полиции.

В МЧС добавили, что ребенок в квартире находился один.