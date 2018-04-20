Налоговики рассказали о налогообложении участков земли

Если сельскохозяйственный участок не используют, то его отчуждают в пользу другого лица, а налог считают по ставке для «прочих земель». Такая ставка не должна превышать 1,5% с начала периода, в котором было принято решение о нарушенном земельном законодательстве, и до периода, в котором нарушение устранили.

Если на участке расположены трансформаторные подстанции, которые используются для ЖКХ, то ставка не может быть больше 0,3% для земель, занятых жильем и объектами инженерной инфраструктуры. Чтобы энергообъекты признали частью коммунального хозяйства, нужно установить, что их используют для жизнедеятельности населенных пунктов. Это подтверждено существующей судебной практикой.