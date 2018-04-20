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Налоговики рассказали о налогообложении участков земли
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Налоговики рассказали о налогообложении участков земли 

Время бухгалтера 55 минут назад
Если сельскохозяйственный участок не используют, то его отчуждают в пользу другого лица, а налог считают по ставке для «прочих земель». Такая ставка не должна превышать 1,5% с начала периода, в котором было принято решение о нарушенном земельном законодательстве, и до периода, в котором нарушение устранили.
Если на участке расположены трансформаторные подстанции, которые используются для ЖКХ, то ставка не может быть больше 0,3% для земель, занятых жильем и объектами инженерной инфраструктуры. Чтобы энергообъекты признали частью коммунального хозяйства, нужно установить, что их используют для жизнедеятельности населенных пунктов. Это подтверждено существующей судебной практикой.
Для подачи отчетности по налогу на землю ФНС рекомендует использовать дополнительно коды ограниченных в обороте участков, к примеру, предназначенных для обороны, таможенных нужд и других.
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