Проекты дорог к «дальневосточным гектарам» обойдутся Хабаровскому краю в 85 млн рублей

ТАСС , 19 апреля. Власти Хабаровского края приступили к созданию инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров». На проектирование дорог к ним выделено более 85 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На разработку градостроительной и проектно-сметной документации по строительству дорог из регионального бюджета выделены дотации в размере 85,5 млн рублей. Средства направлены на развитие приоритетных территорий Кругликовского сельского поселения района им. Лазо, Галкинского и Анастасьевского сельских поселений в Хабаровском районе", — говорится в сообщении. По данным краевого правительства, в безвозмездное пользование на этих территориях предоставлено более 600, 200 и около 100 участков соответственно.

Всего из федерального и регионального бюджетов направят более 720 млн рублей на создание инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров». В регионе определено девять таких территорий, которые расположены в Хабаровском, Комсомольском и им. Лазо районах. В совокупности подано 1 тыс. 941 заявление на 1 тыс. 367 земельных участков общей площадью около 1793 гектаров. На выделенные средства планируется разработать проектно-сметную и градостроительную документацию, проложить дороги и построить объекты сетевого электрохозяйства на четырех приоритетных территориях.

По информации министерства инвестиционной и земельно— имущественной политики края, с начала действия программы бесплатный надел земли на территории Хабаровского края захотели взять более 16,8 тыс. человек. Самым популярным по— прежнему остается район им. Лазо — уже оформлено 1604 договора, в Бикинском районе — 856, в Советско-Гаванском районе — 795.