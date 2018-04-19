Ещё
Проекты дорог к «дальневосточным гектарам» обойдутся Хабаровскому краю в 85 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проекты дорог к «дальневосточным гектарам» обойдутся Хабаровскому краю в 85 млн рублей 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ДорИнфо
ТАСС, 19 апреля. Власти Хабаровского края приступили к созданию инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров». На проектирование дорог к ним выделено более 85 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"На разработку градостроительной и проектно-сметной документации по строительству дорог из регионального бюджета выделены дотации в размере 85,5 млн рублей. Средства направлены на развитие приоритетных территорий Кругликовского сельского поселения района им. Лазо, Галкинского и Анастасьевского сельских поселений в Хабаровском районе", — говорится в сообщении. По данным краевого правительства, в безвозмездное пользование на этих территориях предоставлено более 600, 200 и около 100 участков соответственно.
Всего из федерального и регионального бюджетов направят более 720 млн рублей на создание инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров». В регионе определено девять таких территорий, которые расположены в Хабаровском, Комсомольском и им. Лазо районах. В совокупности подано 1 тыс. 941 заявление на 1 тыс. 367 земельных участков общей площадью около 1793 гектаров. На выделенные средства планируется разработать проектно-сметную и градостроительную документацию, проложить дороги и построить объекты сетевого электрохозяйства на четырех приоритетных территориях.
По информации министерства инвестиционной и земельно— имущественной политики края, с начала действия программы бесплатный надел земли на территории Хабаровского края захотели взять более 16,8 тыс. человек. Самым популярным по— прежнему остается район им. Лазо — уже оформлено 1604 договора, в Бикинском районе — 856, в Советско-Гаванском районе — 795.
Закон о «дальневосточном гектаре» в мае прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить в безвозмездное пользование участок земли может любой житель России. Федеральная программа рассчитана до 2035 года.
ТАСС: последние новости
Пятнадцатилетний долгострой в Троицке разрешено ввести в эксплуатацию Минсельхоз: регионам необходимо около 47 млрд рублей для развития инфраструктуры на селе Соборную мечеть в Симферополе достроят к концу апреля 2019 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300660
РФ нашла способ поквитаться с США164
Болгария: спасибо России, но…314
Российским морякам удалось сбежать с Украины144
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца213
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение