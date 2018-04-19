Сколько зарабатывают и чем владеют самые богатые чиновники Подмосковья?

18 апреля правительство Московской области опубликовало сведения о доходах и имуществе чиновников за 2017 год. Данные публикуются каждый год — в рамках стратегии «противодействия коррупции». Всего в декларации двенадцать чиновников. Кто из них зарабатывает больше всех, чья семья богаче остальных и чем владеют региональные чиновники?

Средний годовой доход регионального чиновника — 6,7 млнруб. Больше всех — 9,7 млн руб. — в 2017 году заработал Александр Анатольевич Чупраков , заместитель Председателя Правительства Московской области. Семейный доход, вместе с деньгами супруги (13,7 млн) составил 23,4 млнруб. В собственности чиновника достаточно много недвижимости: доля в квартире площадью 175,1 кв.м., садовый дом (219,9 кв.м.), хозяйственное строение (40,7), доли в нежилом помещении площадью 5269,6 и земельный участок площадью 2 986 кв.м. Два автомобиля (MERCEDES ML 350, MERCEDES -BENZ GLE 400 4MATIC) принадлежат жене Чупракова.

В числе самых богатых чиновников — Ильдар Нуруллович Габдрахманов , вице-губернатор Московской области , годовой доход которого составил около 7,5 млн руб. В годовом же доходе на семью, семья вице-губернатора — абсолютный лидер. Жена губернатора зарабатывает в 10 раз больше, чем он — согласно декларации её годовой доход насчитывает 70,9 млнруб. В пользовании семьи находятся две квартиры (125 и 121 кв.м.). Супруге чиновника принадлежит еще одна квартира — размером 45 кв.м. В документе нет задекларированных автомобилей.

Чуть меньше среднего — 6,4 млнруб — зарабатывает Максим Александрович Фомин , заместитель Председателя Правительства Московской области. Однако по показателем общего дохода семьи вместе с супругой (её доход — почти в пять раз больше дохода мужа и составляет 28,5 млн руб.) Фомин попадает в тройку лидеров. Чиновнику принадлежат две общие квартиры площадью соответственно 71,5 и 60,8 кв.м (эта квартира — в Испании ) и BMW X6. Супруга владеет несколькими квартирами (137,2, доля от 60,8 и 90,2 кв.м.) и двумя автомобилями: Volkswagen-Touareg и Range Rover Land Rover.

Меньше всех зарабатывает заместитель Председателя Правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Александр Константинович Костомаров — 5,8 млн руб. За год его супруга заработала, согласно документам, 192,5 тыс.руб — получается, что и семейный годовой доход Костомарова относительно небольшой. В собственности семьи чиновника — земельный участок в 1500 кв.м, объект незавершенного строительства площадью 114,6 кв.м. (у Костомарова), земельный участок 596 кв.м, садовый дом в 36 кв.м и небольшая — 34 кв.м. — квартира (у супруги). Также чиновнику принадлежит два автомобиля — BMW X3 и BMW Z4.

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