Мэр Бердска справляется с работой на 91,9%

Показатели работы главы города оцениваются по многим параметрам: структура и доходы населения, промышленность, строительство и транспорт, социальная сфера и прочее. Всего 37 пунктов. По каждому в начале года делается определенный прогноз, а в конце подводятся итоги выполнения в процентах.

Три показателя из 37 оказались не выполнены в 2017 году.

На не выполненных пунктах Евгений Шестернин и сделал акцент в своем отчете.

Доходная часть бюджета исполнена на 99,3%. Причины недовыполнения плана — задолженность по уплате текущих арендных платежей у ряда крупных арендаторов, возврат внесенной арендной платы в связи с перерасчетом.

Расходы бюджета исполнены на 93,7%. Недофинансированными в 2017 году остались социальная сфера и сфера ЖКХ. Причины — наличие кредиторской задолженности на конец года. Впрочем, глава заметил, что по состоянию на 18 апреля 2018 года задолженность уже погашена.

Ввод в эксплуатацию жилья выполнен на 76%.

В срок не сданы два дома: ул. Ленина, 23, площадью 9000 квадратов и Карла Маркса , 57, площадью 13,5 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию первого дома планируется во втором квартале нынешнего года.

На сессии Евгений Анатольевич ответил на вопросы, заранее подготовленные для него депутатами. Народных избранников интересовало, проводится ли анализ утечки налоговых поступлений, исход судебных процессов с участием администрации города, снос ветхого жилья и бесхозные сети.

Дело о хищении из городской казны более 7 млн рублей также стало предметом обсуждения на сессии.

Напомним, бывший бухгалтер управления финансов Яна В. похитила 7,2 миллиона рублей, используя электронные подписи коллег из МУП «Центр информационно-материального обеспечения», за что уже отбывает наказание.

Депутаты задали вопрос мэру: какова ответственность его первого заместителя Александра Тужика? Евгений Шестернин подчеркнул, что управление финансов и налоговой политики является самостоятельным юридическим лицом и не входит в сферу ответственности его первого заместителя. Персональную ответственность несет бывший руководитель управления финансов и налоговой политики Ирина Вагнер (она также является фигурантом уголовного дела), разработавшая систему технического контроля.

Депутат Николай Сычев остался недоволен ответами мэра, обратив внимание, что без ответа остались все три его вопроса, адресованных главе.

Депутат сообщил, что собственники жилья в непризнанном микрорайоне Юго-Западном «скинулись» и заказали кадастровый план, а городские власти его не выдают.

Ответ Евгения Шестернина был эмоционален. Он напомнил, что предприниматели, продававшие земли Юго-Западного под строительство, изначально лукавили: в своих рекламных проспектах они сообщали людям, что это земли ИЖС, хотя на самом деле речь велась о землях сельхозназначения.

— Когда строится жилой многоквартирный дом, выдаются техусловия, где предусмотрены все вопросы: технического характера, социального. В стоимость квадратного метра в многоквартирных домах закладываются стоимость инфраструктуры. Почему город должен обслуживать чей-то бизнес?

Тем не менее, глава сообщил, что этот вопрос обсуждался на комитете горсовета, и проблема постепенно будет решена.