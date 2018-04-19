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Администрация Орла определила поставщика 67 квартир для сирот
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Администрация Орла определила поставщика 67 квартир для сирот 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Подведены итоги электронного аукциона, в ходе которого выбран поставщик жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Единственным участником и победителем конкурса стало ПАО «Орелстрой». Компания согласилась за 114 млн рублей продать 67 квартир. Помещения площадью не более 45 квадратных метров должны быть благоустроены и находиться в черте Орла. Тип дома для администрации не играет роли: допустимы кирпич, панель, монолит. Квартиры должны быть предоставлены не позднее 1 декабря 2018 года.
Отметим, в январе на учете в городе Орле состояли 338 детей-сирот, имеющих право на получение специализированного жилого помещения. В 2015 году удалось приобрести 28 квартир, в 2016 году — три квартиры, в 2017 году — 48.
Сообщение Администрация Орла определила поставщика 67 квартир для сирот появились сначала на РИА 57.
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