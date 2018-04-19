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Собственники жилья могут заключить договоры на предоставление услуг непосредственно с ресурсоснабжающими организациями
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Собственники жилья могут заключить договоры на предоставление услуг непосредственно с ресурсоснабжающими организациями 

Портал органов государственной власти Ярославской области 56 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены поправки, которые позволяют собственникам заключать договоры на предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, электро— и газоснабжению, а также водоотведению напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Это было сделано в целях исключения из схемы расчетов недобросовестных управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или иных потребительских кооперативов.
— Несмотря на то, что многие собственники исправно платят за оказанные коммунальные услуги, проблема задолженности перед поставщиками ресурсов остается острой, — отметила директор департамента государственного жилищного надзора — главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. — Исключение недобросовестных организаций из цепочки платежей за коммунальные услуги позволит сократить размер задолженности в сфере ЖКХ, поскольку именно ресурсоснабжающая организация, как сторона по договору, приобретает все вытекающие из его содержания права и обязанности, включая взыскание задолженности.
Елена Скоробогатова сообщила, что закон предусматривает два варианта заключения прямого договора. Первый — по инициативе со стороны ресурсоснабжающей организации, при наличии подтвержденной неоплаченной задолженности со стороны УК за два и более месяца. Во втором случае инициаторами выступают сами собственники помещений в многоквартирном доме, для этого им необходимо принять соответствующее решение на общем собрании.
Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов фактически вводит новую систему финансовых взаимоотношений между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями, минуя любых посредников. Однако, несмотря на это, за качеством предоставляемых коммунальных услуг обязаны следить управляющие организации.
Как подчеркнула Елена Скоробогатова, это положительно скажется и на взаимоотношениях собственников и управляющих организаций, поскольку с последних будет снята функция финансового представительства, что в итоге приведет к повышению открытости и прозрачности совершаемых действий в данной сфере.
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