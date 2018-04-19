С 1 июля вступит в силу закон, по которому обманутые дольщики получат компенсацию

Ямальские депутаты поддержали региональный закон, который позволит участникам долевого строительства возместить потраченные средства из окружного бюджета.

Кроме того, закон даст возможность компенсировать затраты жилищно-строительных кооперативов по достройке долгостроев.

— Мы расширяем формы государственной поддержки дольщиков. Мы делаем их больше, чем нам рекомендует федеральный центр. Полагаю, что с вступлением закона в силу с помощью средств окружного бюджета эти проблемы будут в регионе решаться. По поручению президента о реформировании системы долевого строительства, мы скоро уйдем от этих рисков, но пока они есть, людей надо подстраховать, — прокомментировала вице-спикер окружного парламента Елена Зленко

Закон вступит в силу 1 июля 2018 года.

Принятие закона позволит окончательно решить проблему «обманутых» дольщиков на территории автономного округа, завершить строительство долгостроев и обеспечить жильем 208 пострадавших граждан. Сейчас в регионе насчитывается пять долгостроев, из них три — в Ноябрьске, два — в Аксарке.

На Ямале обманутым дольщикам выделят 89 миллионов рублей