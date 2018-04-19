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С 1 июля вступит в силу закон, по которому обманутые дольщики получат компенсацию
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С 1 июля вступит в силу закон, по которому обманутые дольщики получат компенсацию 

Красный Север 42 минуты назад
Фото: Красный Север
Ямальские депутаты поддержали региональный закон, который позволит участникам долевого строительства возместить потраченные средства из окружного бюджета.
Кроме того, закон даст возможность компенсировать затраты жилищно-строительных кооперативов по достройке долгостроев.
— Мы расширяем формы государственной поддержки дольщиков. Мы делаем их больше, чем нам рекомендует федеральный центр. Полагаю, что с вступлением закона в силу с помощью средств окружного бюджета эти проблемы будут в регионе решаться. По поручению президента о реформировании системы долевого строительства, мы скоро уйдем от этих рисков, но пока они есть, людей надо подстраховать, — прокомментировала вице-спикер окружного парламента Елена Зленко.
Закон вступит в силу 1 июля 2018 года.
Принятие закона позволит окончательно решить проблему «обманутых» дольщиков на территории автономного округа, завершить строительство долгостроев и обеспечить жильем 208 пострадавших граждан. Сейчас в регионе насчитывается пять долгостроев, из них три — в Ноябрьске, два — в Аксарке.
На Ямале обманутым дольщикам выделят 89 миллионов рублей
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