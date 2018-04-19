Квартиры семи ветеранов ВОВ отремонтируют в Рязанском районе

Ремонт в квартирах семи ветеранов Великой Отечественной войны проведут в Рязанском районе.

— В текущем году будет произведен ремонт семи квартир ветеранов Великой Отечественной войны, — сообщила начальник отдела управы Рязанского района по взаимодействию с населением Надежда Елфимова. — В 2017 году было также отремонтировано семь квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Лицам этой категории будет оказана материальная помощь.

На сегодняшний день на территории Рязанского района проживают 940 ветеранов, в том числе 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 850 тружеников тыла.