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Квартиры семи ветеранов ВОВ отремонтируют в Рязанском районе
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Квартиры семи ветеранов ВОВ отремонтируют в Рязанском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 24 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Ремонт в квартирах семи ветеранов Великой Отечественной войны проведут в Рязанском районе.
— В текущем году будет произведен ремонт семи квартир ветеранов Великой Отечественной войны, — сообщила начальник отдела управы Рязанского района по взаимодействию с населением Надежда Елфимова. — В 2017 году было также отремонтировано семь квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Лицам этой категории будет оказана материальная помощь.
На сегодняшний день на территории Рязанского района проживают 940 ветеранов, в том числе 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 850 тружеников тыла.
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