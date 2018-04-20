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595 новых парковочных мест могут появиться в центре Владивостока
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595 новых парковочных мест могут появиться в центре Владивостока 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Предприниматели Владивостока могут принять участие в строительстве парковок в центре города. Администрация краевого центра предлагает в рамках концессий три земельных участка, на которых нужно построить многоярусные парковки. Ко всем участкам также предлагаются уже готовые проекты. Предприниматель может использовать их, а может предложить свои варианты.
Один из участков расположен на Октябрьской, 20. Здание автопарковки запроектировано 9-этажным, открытого типа в надземной части и 2-этажным закрытого типа в подземной части. Подземные уровни имеют отдельные въезды, не связанные с надземной частью. Площадь участка составляет 2680 кв. метров. Количество парковочных мест — 214.
Еще один участок, площадью 1400 кв. метров, можно приобрести на ул. Адмирала Фокина, 23. Проектное решение предусматривает строительство многоярусной парковки и благоустройство территории с устройством пешеходно-рекреационной зоны на эксплуатируемой кровле. Вместимость автопарковки — 141 машино/место.
Третий участок расположен на Верхнепортовой, 6. Его площадь составляет 3 497 кв. метров. В проекте предусмотрено здание многоярусной надземной парковки закрытого типа. Вместимость — 240 машино/мест.
Строительство парковок предполагается в рамках заключения концессионных соглашений. Решение закреплено соответствующим постановлением администрации города.
Как сообщили специалисты, по условиям концессии парковки появятся за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать их в рамках заключенного концессионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством.
Инвесторы могут направлять свои предложения по созданию парковок на условиях концессионных соглашений с эскизными проектами в адрес администрацииВладивостока: Океанский проспект, 20. Подробнее о каждом участке можно узнать здесь.
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