595 новых парковочных мест могут появиться в центре Владивостока

Предприниматели Владивостока могут принять участие в строительстве парковок в центре города. Администрация краевого центра предлагает в рамках концессий три земельных участка, на которых нужно построить многоярусные парковки. Ко всем участкам также предлагаются уже готовые проекты. Предприниматель может использовать их, а может предложить свои варианты.

Один из участков расположен на Октябрьской, 20. Здание автопарковки запроектировано 9-этажным, открытого типа в надземной части и 2-этажным закрытого типа в подземной части. Подземные уровни имеют отдельные въезды, не связанные с надземной частью. Площадь участка составляет 2680 кв. метров. Количество парковочных мест — 214.

Еще один участок, площадью 1400 кв. метров, можно приобрести на ул. Адмирала Фокина, 23. Проектное решение предусматривает строительство многоярусной парковки и благоустройство территории с устройством пешеходно-рекреационной зоны на эксплуатируемой кровле. Вместимость автопарковки — 141 машино/место.

Третий участок расположен на Верхнепортовой, 6. Его площадь составляет 3 497 кв. метров. В проекте предусмотрено здание многоярусной надземной парковки закрытого типа. Вместимость — 240 машино/мест.

Строительство парковок предполагается в рамках заключения концессионных соглашений. Решение закреплено соответствующим постановлением администрации города.

Как сообщили специалисты, по условиям концессии парковки появятся за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать их в рамках заключенного концессионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством.

Инвесторы могут направлять свои предложения по созданию парковок на условиях концессионных соглашений с эскизными проектами в адрес администрацииВладивостока: Океанский проспект, 20. Подробнее о каждом участке можно узнать здесь.