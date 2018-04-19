Глава свердловского избиркома оказался беднее своих подчиненных

Председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников оказался беднее своих подчиненных. Члены избирательной комиссии отчитались о своих доходах за предыдущий год, об этом сообщает в четверг, 19 апреля, «АиФ-Урал»

Так, согласно документу, за прошлый год Валерий Чайников задекларировал доход в 3,1 млн рублей. При этом его заместителю Марине Обрубовой удалось заработать куда больше — 4,8 млн рублей. Секретарь избирательной комиссии Владимир Райков в прошлом году получил доход в 3,2 млн рублей.

При этом в размещенных на сайте сведениях указано, что в собственности у Валерия Чайникова находится нежилое помещение площадью всего 19 кв метров, а в пользовании — помещение гостиничного типа, площадь которого 55,2 кв метра. Транспортных средств за главой облизбиркома не числится.

Недвижимости в собственности у заместителя Чайникова — Марины Обрубовой — оказалось гораздо больше. Так, согласно документу, она владеет земельным участком площадью 2298 кв метров, жилым домом, площадь которого 310,5 кв метров и квартирой в 76,7 кв метров. Личного автомобиля у зампреда нет, зато ее супруг владеет машиной «Opel Astra».

За секретарем областной избирательной комиссии Владимиром Райковым числится 824 кв метра земельного участка, по 1/2 и 1/4 доли в двух квартирах, а также квартира площадью 32,5 кв метра, гараж и парковочное место. Ездит член избиркома на автомобиле «Mitsubishi Pajero».