Баланс парка полувагонов пока не привел к снижению ставок

По итогам марта 2018 года численность парка универсального подвижного состава на сети железных дорог вернулась на уровень аналогичного периода 2016-го и достигла 500 тыс. полувагонов. «Восстановление численности парка вагонов до уровня начала 2016 года не означает и восстановления уровня цен на аренду подвижного состава того периода, поскольку динамика стоимости предоставления полувагонов зависит от множества факторов — комментирует заместитель генерального директора по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский. — Так как за указанный период грузооборот на сети вырос на 4,4%, при этом скорость движения вагонов в груженых рейсах в начале 2018 года ухудшилась, что в совокупности и привело к росту потребного парка».