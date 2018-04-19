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Баланс парка полувагонов пока не привел к снижению ставок
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Баланс парка полувагонов пока не привел к снижению ставок 

РЖД-Партнер 57 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По итогам марта 2018 года численность парка универсального подвижного состава на сети железных дорог вернулась на уровень аналогичного периода 2016-го и достигла 500 тыс. полувагонов.
«Восстановление численности парка вагонов до уровня начала 2016 года не означает и восстановления уровня цен на аренду подвижного состава того периода, поскольку динамика стоимости предоставления полувагонов зависит от множества факторов — комментирует заместитель генерального директора по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский. — Так как за указанный период грузооборот на сети вырос на 4,4%, при этом скорость движения вагонов в груженых рейсах в начале 2018 года ухудшилась, что в совокупности и привело к росту потребного парка».
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