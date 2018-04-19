«Сегодня простые квадратные метры жилья никого не интересуют»

«Для любой крупной строительной компании нет выгоды заниматься одним домом точечной застройки. Гораздо выгоднее прийти на ту территорию, где есть возможность и необходимость построить всю инфраструктуру. Традиционно — это все: котельные, дороги, школа, детский сад, поликлиника. Вся инфраструктура от начала до конца, в соответствии с современными требованиями. 8-10 лет назад никто бы не хотел этим заниматься. Но двигателем бизнеса является конкуренция. Сегодня простые квадратные метры жилья никого не интересуют. Средненький дом в месте, где есть вся инфраструктура будет стоить, естественно, дороже, чем хороший дом на окраине города. Люди могут поступиться размером своего жилища ради всего остального, Мы, как бизнесмены, это понимаем и давно перешли в ту весовую категорию, когда и не задумываемся — нужно ли делать инфраструктуру и просим государство идти навстречу. Потому что есть определенные сложности.

Построили микрорайон, построили котельную для этого микрорайона, а работать котельная не может. Средняя задержка начала работы котельных — примерно год-полтора после введения в эксплуатацию жилых домов. Нет ни одного примера, чтобы совпало введение в строй всей инфраструктуры с запуском в эксплуатацию жилых домов. Есть череда нормативов, выполнение которых занимает до двух лет. Пока ты не построил котельную — ты не можешь начать их выполнять, а когда построил — отчитывай еще время. А микрорайон уже стоит, люди хотят там жить и получать тепло. И есть два варианта — ввести котельную в эксплуатацию без документов, нарушая закон, или давать жильцам тепло „в подарок“, тогда тебя хотя бы не привлекут к уголовной ответственности. Российский бизнес сегодня находится в той стадии, когда понимает, что комфортная городская среда — это необходимый минимум для продвижения. Без этого в бизнесе оставаться невозможно».