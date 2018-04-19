Рост зарплат и уровня продолжительности жизни: Якушев отчитался о работе правительства в 2017 году

Сегодня, 19 марта, депутатам областной думы и журналистам представили отчет о работе регионального правительства в 2017 году. Ежегодное выступление Владимира Якушева длилось больше часа. Самые интересные цифры и факты из доклада главы региона — в кратком обзоре 72.ru.

Инвестиции

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Тюменская область по итогам прошлого года заняла шестое место. — Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 290,7 млрд рублей, превысив уровень 2016 года на 19,9%. Рост в большей степени обеспечен активной реализацией проекта по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса «ЗапCибНефтехим» компании СИБУР городе Тобольске , а также реализацией большого количества крупных и средних проектов в промышленном и агропромышленном секторах, — рассказал Владимир Якушев.

Потребительский рынок

Жители Тюменской области стали больше зарабатывать и тратить

Если в 2016 году потребительский спрос в регионе падал, то в 2017-м рынок заметно оживился. По словам главы регионального правительства, этому способствовали рост реальной заработной платы и реальных доходов населения. — В прошлом году возобновился рост розничного товарооборота и увеличился объем платных услуг. Огромный ресурс экономического роста в развитии малого предпринимательства. Продолжаются налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, — добавил глава региона.

Строительство

Регион занимает третье место по темпам строительства жилья

По строительству жилья Тюменская область сейчас замыкает тройку лидеров среди регионов страны. В прошлом году сдано в эксплуатацию 1 419 900 квадратных метров. Началось расселение жилищного фонда, признанного аварийным в 2012-2015 годах. — По программе «Обеспечение жильем молодых семей» получили социальные выплаты 720 семей. Помощь области в решении жилищных вопросов получили 514 работников бюджетной сферы. 536 квартир предоставлено детям-сиротам. Всего в рамках реализации жилищных программ в 2017 году улучшили условия проживания 2 014 семей, — заверил губернатор.

ЖКХ Большинство жителей области обеспечены чистой питьевой водой

По итогам 2017 года 87% жителей Тюменской области обеспечены чистой питьевой водой, а уровень газификации жилья, отапливаемого природным газом, достиг 94%. — В текущем году планируется завершить строительство мусоросортировочных заводов. В рамках подготовки к нынешнему отопительному сезоны отремонтированы 33 километра тепловых, 92 водопроводных, 24 канализационных и 399 километров электрических сетей. В пилотном режиме внедрен механизм передачи электрических сетей садоводческих обществ на баланс территориальных сетевых организаций. Это дает садоводам возможность заключать договоры на потребление электроэнергии по индивидуальным приборам учета, избегая необоснованных отключений электричества, — рассказал Владимир Якушев. В региональную программу капитального ремонта включены 7220 многоквартирных домов. В рамках первого трехлетнего плана приведены в порядок 533 дома.

Дороги

Основные выезды из Тюмени должны стать четырехполосными

Основная задача 2018 года — замыкание тюменской кольцевой автодороги и запуск движения по ней. — На улучшение дорожного хозяйства области в 2017 году было выделено 10,4 млрд рублей, в том числе 702 млн рублей из федерального бюджета. Наша задача на ближайшие годы обеспечить четырехполосное движение от Тюмени до Тобольска и от Тюмени до Заводоуковска , — поделился глава региона.

Экология

В Тюмени завершается строительство мусоросортировочных заводов

Проведены изыскательские работы и заключен контракт на проектирование рекультивации 40-летней свалки твердых бытовых отходов вблизи деревни Посохово Тюменского района. — Восемь несанкционированных свалок общей площадью 19,4 гектара ликвидированы. Работа на 12 свалках площадью 10,3 гектара сейчас идет, — добавил Якушев.

Образование

В Тюмени открылась самая большая в области школа

В минувшем году на строительство и реконструкцию школ, детских садов, техникумов и вузов региона мы направили без малого три миллиарда рублей. Открыто 800 новых дошкольных мест в детских садах, введена самая большая в области школа, принявшая 2500 юных жителей Восточного микрорайона. — По сути мы приступили к масштабной и комплексной программе реновации образовательной среды региона. Во — первых, мы продолжаем строительство новых объектов — это 12 школ и 6 детских садов. Во-вторых, будет проведен капитальный ремонт 24 школ и детских садов в разных районах области и, в третьих, мы приступаем к замене всех ветхих деревянных школ. Вопрос этот давно назрел. За последние 10 лет мы уже заменили 13 таких школ, но в листе ожидания еще 31 объект. Данный проект планируется реализовать до конца 2020 года, — заверил Владимир Якушев.

Здравоохранение

В области увеличилась продолжительность жизни

Принято решение о строительстве нового корпуса областного онкологического центра в Патрушево. Он будет включать клинико-диагностическую поликлинику, современный стационар и отделение лучевой терапии. — В 2017 году далеко вперед продвинулся сектор высокотехнологичной помощи. Внедрен новый профиль — трансплантация органов и тканей. Проведены 11 операций по пересадке почки, в этом году планируется провести 40 таких операций. Идет подготовка к новым видам трансплантации — костного мозга, печени и сердца, — поделился глава регионального правительства.

За 2017 год смертность снижена на 757 человек. На свет в прошлом году появились 21325 малышей. Показатель продолжительности жизни в прошлом году впервые за пять лет вырос за отчетный период более чем на один год и превысил 72 года и 1 месяц.