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Отель в доме-книжке на новом Арбате планируется открыть в июне
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Отель в доме-книжке на новом Арбате планируется открыть в июне 

РИА Недвижимость 55 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Отель в доме-книжке на Новом Арбате в центре Москвы планируется открыть в июне, сообщил в четверг журналистам президент Pentahotels Worldwide Юджин Стааль.
"Мы планируем открытие ориентировочно в июне", — сказал он.
Стааль уточнил, что все функции отеля не заработают сразу полностью, сначала состоится техническое открытие, и функции будут запускаться постепенно. Он также отметил, что отель будет иметь категорию «4 звёзды», в нем будет 228 номеров и коворкинги. Называться он будет Pentahotels Moscow Arbat.
Ранее в четверг генеральный директор Capital Group Валентина Становова, структура которой занимается реконструкцией объекта, сообщила, что управлять гостиничным фондом и апартаментами в «доме-книжке» на Новом Арбате, 15, будут немецкая сеть Pentahotels и компания из Intermark Hospitality.
"Дом-книжку" на Новом Арбате, 15 власти Москвы выставили на торги весной 2016 года. Здание купило ООО «Апартамент груп», которую через ООО «Холдинг девелопмент» контролирует владелец Capital Group Павел Тё.
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