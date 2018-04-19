Отель в доме-книжке на новом Арбате планируется открыть в июне

МОСКВА , 19 апр — РИА Недвижимость. Отель в доме-книжке на Новом Арбате в центре Москвы планируется открыть в июне, сообщил в четверг журналистам президент Pentahotels Worldwide Юджин Стааль.

"Мы планируем открытие ориентировочно в июне", — сказал он.

Стааль уточнил, что все функции отеля не заработают сразу полностью, сначала состоится техническое открытие, и функции будут запускаться постепенно. Он также отметил, что отель будет иметь категорию «4 звёзды», в нем будет 228 номеров и коворкинги. Называться он будет Pentahotels Moscow Arbat.

Ранее в четверг генеральный директор Capital Group Валентина Становова , структура которой занимается реконструкцией объекта, сообщила, что управлять гостиничным фондом и апартаментами в «доме-книжке» на Новом Арбате, 15, будут немецкая сеть Pentahotels и компания из Intermark Hospitality.