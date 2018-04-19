Радиоточки в квартирах предложили заменить на точки подключения к интернету

Отказаться от радиоточек и заменить их в квартирах на точки подключения к интернету предложил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис , выступая на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

"Давайте заменим радиоточки на автоматический доступ в интернет. Уберем проблему «соплей» (из проводов) в наших подъездах", — предложил он. Сейчас интернет в каждую квартиру подключается индивидуально уже после сдачи дома. «Мир уже другой», — отметил Андрей Чибис и обратил внимание на то, что радиоточками уже никто не пользуется, но почти в каждой квартире подключен интернет.

Многие застройщики не закладывают радиоточки в проект дома, лидером по отказу от радиоточек является Московский регион.