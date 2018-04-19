Ещё
Радиоточки в квартирах предложили заменить на точки подключения к интернету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ потребовала от США компенсаций
РФ потребовала от США компенсаций

Радиоточки в квартирах предложили заменить на точки подключения к интернету 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Отказаться от радиоточек и заменить их в квартирах на точки подключения к интернету предложил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, выступая на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"Давайте заменим радиоточки на автоматический доступ в интернет. Уберем проблему «соплей» (из проводов) в наших подъездах", — предложил он. Сейчас интернет в каждую квартиру подключается индивидуально уже после сдачи дома. «Мир уже другой», — отметил Андрей Чибис и обратил внимание на то, что радиоточками уже никто не пользуется, но почти в каждой квартире подключен интернет.
Многие застройщики не закладывают радиоточки в проект дома, лидером по отказу от радиоточек является Московский регион.
Периодически звучат призывы вернуть радиоточки в квартиры, как элемент аварийного оповещения граждан. В той же Москве действует постановление, которое обязывает оснащать радиоточками все общественные здания. А год назад в Мосгордуме обсуждался вопрос по возврату радиоточек в дома.
Российская Газета: последние новости
Минстрой запретил замуровывать кошек в подвалах Крым передал часть Тузлы в федеральную собственность В РФ представят новую программу переселения граждан из аварийного жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО249
Япония заявила протест России415
Россияне «изменили» доллару61
8 лет за кокаиновый круиз26
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом39
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение