Радиоточки в квартирах предложили заменить на точки подключения к интернету 

Отказаться от радиоточек и заменить их в квартирах на точки подключения к интернету предложил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, выступая на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"Давайте заменим радиоточки на автоматический доступ в интернет. Уберем проблему «соплей» (из проводов) в наших подъездах", — предложил он. Сейчас интернет в каждую квартиру подключается индивидуально уже после сдачи дома. «Мир уже другой», — отметил Андрей Чибис и обратил внимание на то, что радиоточками уже никто не пользуется, но почти в каждой квартире подключен интернет.
Многие застройщики не закладывают радиоточки в проект дома, лидером по отказу от радиоточек является Московский регион.
Периодически звучат призывы вернуть радиоточки в квартиры, как элемент аварийного оповещения граждан. В той же Москве действует постановление, которое обязывает оснащать радиоточками все общественные здания. А год назад в Мосгордуме обсуждался вопрос по возврату радиоточек в дома.