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Минстрой готовит новые правила субсидирования регионов по «Городской среде»
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Минстрой готовит новые правила субсидирования регионов по «Городской среде» 

РИА Недвижимость 1 час назад
ЯЛТА, 19 апр — РИА Недвижимость. В настоящее время Минстроем РФ разрабатываются новые правила распределения субсидий российским регионам для формирований комфортной среды, заявил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис в ходе выступления на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"Мы готовим и находимся в процессе согласования новых правил распределения субсидий в рамках создания комфортной городской среды", — сказал Чибис.
Ранее в апреле глава Минстроя Михаил Мень сообщал, что лучшие практики реализованных проектов, которые могли бы быть применены в рамках исполнения программы «Городская среда и ЖКХ», вошли в сформированную Минстроем РФ «библиотеку» общественных пространств.
По словам Чибиса, Минстрой будет стимулировать регионы, чтобы они использовали подготовленные решения для реализации программы.
"Субъекты, которые будут больше использовать этих решений, они будут получать больше субсидий из федерального бюджета", — добавил замминистра.
РИА Недвижимость: последние новости
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