В районной больнице под Калининградом кадровый вопрос решают педотавленим жилья

Мой Калининград . В Калининградкой области за два года служебные квартиры получили 14 сотрудников Багратионовской районной больницы.

Среди тех, кто отметил новоселье в 2017 году, Нина Менякина — заведующая детским отделением поликлиники.

В Калининград Нина Менякина переехала из Барнаула в 2011 году.

«Конечно, я была счастлива, когда мне в прошлом году дали эту двухкомнатную квартиру, — рассказала доктор. — Жилье в центре города, очень теплое, вид из окна замечательный. Хотелось уюта и комфорта, поэтому я сделала хороший ремонт».

Главный врач Багратионовской центральной районной больницы Александр Рудой пояснил, что в центре внимания руководства лечебного учреждения — решение проблемы дефицита кадров. За два года удалось существенно продвинуться в этом вопросе. В 2016 году в медицинскую организацию трудоустроились 15 врачей и 12 работников среднего звена, в 2017-м — 8 и 7 соответственно, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 19 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области

Больница в Багратионовске входит в число лидеров среди районных медучреждений по числу предоставленного служебного жилья. Благодаря помощи муниципальных властей, начиная с 2011 года, квартиры получили в общей сложности 18 сотрудников, в том числе 4 — из числа среднего медперсонала.

Особенно активно квартиры стали предоставляться работникам Багратионовской ЦРБ за последние два года: в 2016 году — 6, в 2017-м — 7. С начала 2018 года служебное жилье получила участковый врач-терапевт. И, как подчеркнул Александр Рудой, в планах, кроме укрепления материально-технической базы, по-прежнему значится продолжение работы по привлечению медицинских кадров, в том числе за счет улучшения жилищных условий.

В ходе рабочего выезда в подведомственную организацию, 18 апреля, заместитель министра здравоохранения Калининградской области Елена Семенова высоко оценила совместную работу местных властей и больницы по обеспечению медиков служебным жильем.

«Предоставление помещений служебного пользования является одной из важнейших мер решения проблемы дефицита кадров. Поэтому поддержку руководства муниципалитетов, в данном случае — Багратионовского городского округа, трудно переоценить», — заявила чиновник из Калининграда.

Замминистра также напомнила, что с 1 января текущего года региональным правительством реализуется комплекс мер социальной поддержки медработников. Среди них — компенсация части ипотечного кредитования и аренды жилья, предоставление служебных квартир и жилых помещений коммерческого найма, единовременная выплата 200 тысяч рублей впервые устроившимся на работу выпускникам «целевой» ординатуры. Также в этом году три врача получат 1 миллион рублей по программе «Земский доктор» и 4 фельдшера — участника новой федеральной программы «Земский фельдшер» — по 500 тысяч рублей.