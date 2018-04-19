До 2020 года в Калининградскую область планируют пригласить на работу 150 медицинских специалистов

Для привлечения в регион специалистов готовы предоставлять служебное жилье, дополнительные выплаты и помогать в устройстве детей в школу или сад.

До 2020 года в Калининградскую область из других регионов страны и ближнего зарубежья, планируют пригласить на работу 150 медицинских специалистов. Врачей и фельдшеров будут заманивать служебными квартирами, дополнительными выплатами и даже устройством детей в детский сад или школу.

Заведующая педиатрическим отделением в больнице Багратиновска Нина Менякина показывает новую квартиру. Здесь не так много мебели, врач больше года откладывала на отделку своих 40 квадратов. Жилье находиться в самом центре города, до работы всего пять минут. После переезда из Барнаула в Калининградскую область, Нина Викторовна 5 лет жила на даче. Нынешние условия считает сказочными.

Нина Менякина, заведующая педиатрическим отделением Багратионовской ЦРБ:

— Я жила на даче, построила маленький домик, думала, для лопат, а потом там сама оказалась, ну летом хорошо, а зимой было плохо, перемерзала вода, зимой топило, ну и болеть стала немножко.

В прошлом году жилье получили более 60-и врачей и медсестер. С начала 2018 в Калининградской области новоселье справили более 20 медиков.

Александр Рудой, главный врач Багратионовской центральной районной больницы:

— На сегодняшний день существует дефицит врачей и среднего персонала, но мы этот вопрос решаем, стараемся решать и держим на контроле на сегодняшний день с двумя, скажем так, разговариваем и убеждаем их в преимуществах работы в Центральной районной Багратионовской больнице.

Максим Азов , глава администрации Багратионовского городского округа:

— Для нас здравоохранение — это очень важный социальный фактор. Мы бы хотели особо подтянуться и в этом плане мы за семнадцатый и начало 18 года предоставили нашим врачам 9 квартир. На сегодняшний день, по данным главного врача, очередей на жилье у него нет.

Программа поддержки медиков предусматривает, что называется, полный пакет содействия: места в детских садах и школах, выплаты в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский доктор» и 500 тысяч для фельдшеров, «подъёмные» тем, кто впервые устраивается на работу.

— Оплата первоначального взноса по ипотечному кредитованию, оплата жилых помещений, денежные выплаты в течение первых трех лет, для работников, прибывших на территорию Калининградской области. Также мы производим выплату единовременную в размере 200 тысяч после окончания ординатуры.

В рамках региональной программы комплексных мер поддержки в Калининградскую область до 2020 года планируют пригласить ещё 150 медицинских специалистов.