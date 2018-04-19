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Дом в Кунцево для переселения жителей из сносимых пятиэтажек «первой волны» получил разрешение на ввод
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Дом в Кунцево для переселения жителей из сносимых пятиэтажек «первой волны» получил разрешение на ввод 

Агентство «Москва» 1 час назад
Разрешение на ввод получил жилой дом в районе Кунцево под переселение жителей сносимых пятиэтажек «первой волны», сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в районе Кунцево на западе Москвы. В 20-м квартале Кунцева инвестор построил современный монолитный дом для переселения жителей из сносимых «хрущевок». В новостройке 148 квартир, из которых 125 — наиболее востребованные у москвичей «двушки». В скором времени начнется их заселение», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что новостройка расположена по адресу: ул. Ельнинская, д. 14, корп. 1 в ЗАО. На первых этажах в будущем арендаторы смогут открыть магазин, аптеку, объекты сферы услуг.
«Как ранее сообщал мэр Сергей Собянин, в Москве завершается снос пятиэтажных домов так называемой «первой волны». В районе Кунцево остается снести 24 пятиэтажки. Москвичи переезжают в новые дома, построенные на месте снесенных. Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ. На строительстве жилого дома в Кунцево специалистами Центра экспертиз проведен весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил О. Антосенко.
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