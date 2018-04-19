Нидерландский архитектор Вини Маас станет экспертом форума о современном жилье

Как рассказали НСН в пресс-службе Минстроя России, деловая программа форума соберет аудиторию из 700 представителей региональных органов власти 85 российских субъектов, девелоперов, архитекторов, экономистов, а также экспертов по городскому планированию. Основная задача мероприятия — наладить диалог между представителями власти, девелоперским сообществом и проектировщиками с целью повысить качество жилой среды в России.

Своим мнением о современной жилой среде поделится звезда мировой архитектуры, основатель студии MVRDV из Нидердандов Вини Маас. Он известен в первую очередь как соавтор мастер-плана Большого Парижа.

Также на форуме выступят американец Джеффри Морган , испанец Антони Вивес и другие общепризнанные эксперты. Все инновационные решения, выработанные во время форума, будут предложены для развития сферы жилья. Кроме того, в Калининграде пройдет награждение победителей открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки.

Как отметили в агентстве ДОМ.РФ, с 2001 года прирост населения в крупнейших российских городах составил 5-15%. Продолжается процесс урбанизации, поскольку люди переезжают в города за образованием и работой. В 17 крупнейших агломерациях с населением более 1 млн человек сконцентрировано 33% населения страны (49 млн человек), 38% ВВП. В этих же городах строится более половины жилья, а значит формируется новая среда. Именно поэтому форум «Среда для жизни: все о жилье» посвящен теме развития жилья.