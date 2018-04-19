На ремонт дома-памятника на Почтовом переулке во Владивостоке нашлись более 10 млн рублей 

Работы нужно выполнить до конца осени 2018 года.
Администрация Владивостока объявила электронный аукцион на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома №7 по Почтовому переулку.
Максимальная цена контракта составляет около 10,3 млн рублей. Выполнить работы нужно до 26 ноября 2018 года.
Жилой дом №7 по Почтовому переулку — памятник архитектуры начала XX века, бывший доходный дом. По данным портала «Реформа ЖКХ», двухэтажный дом был введен в эксплуатацию в 1918 году. В нем 18 квартир. При этом он не считается аварийным.