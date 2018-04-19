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На ремонт дома-памятника на Почтовом переулке во Владивостоке нашлись более 10 млн рублей
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На ремонт дома-памятника на Почтовом переулке во Владивостоке нашлись более 10 млн рублей 

Prim.News 1 час назад
Работы нужно выполнить до конца осени 2018 года.
Администрация Владивостока объявила электронный аукцион на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома №7 по Почтовому переулку.
Максимальная цена контракта составляет около 10,3 млн рублей. Выполнить работы нужно до 26 ноября 2018 года.
Жилой дом №7 по Почтовому переулку — памятник архитектуры начала XX века, бывший доходный дом. По данным портала «Реформа ЖКХ», двухэтажный дом был введен в эксплуатацию в 1918 году. В нем 18 квартир. При этом он не считается аварийным.
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