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Первый корпус проблемного объекта строительства в Лобне сдадут в конце лета
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Первый корпус проблемного объекта строительства в Лобне сдадут в конце лета 

РИАМО 1 час назад
В Лобне в конце лета сдадут первый корпус проблемного объекта на улице Спортивная, 1, сообщил в четверг глава города Евгений Смышляев.
Смышляев выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 год перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Все объекты по нашему проблемному строительству находятся на контроле. Проблемный объект — это Спортивная, дом 1. Мы смогли найти нового застройщика. И первый корпус уже сегодня закрыт, то есть весь контур, пущено тепло. Планируем в конце лета первый корпус сдать. Во втором корпусе уже возводят третий этаж», — сказал Смышляев.
Он добавил, что еще на одном проблемном объекте в микрорайоне Лобня-Сити возобновили строительство.
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