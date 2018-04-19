Первый корпус проблемного объекта строительства в Лобне сдадут в конце лета

Лобне в конце лета сдадут первый корпус проблемного объекта на улице Спортивная, 1, сообщил в четверг глава города Евгений Смышляев

Андреем Воробьевым. Смышляев выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 год перед губернатором Московской области

«Все объекты по нашему проблемному строительству находятся на контроле. Проблемный объект — это Спортивная, дом 1. Мы смогли найти нового застройщика. И первый корпус уже сегодня закрыт, то есть весь контур, пущено тепло. Планируем в конце лета первый корпус сдать. Во втором корпусе уже возводят третий этаж», — сказал Смышляев.

Он добавил, что еще на одном проблемном объекте в микрорайоне Лобня-Сити возобновили строительство.