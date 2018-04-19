В Ингушетии откроют детский сад в микрорайоне для вынужденных переселенцев

МАГАС , 19 апреля. / ТАСС /. Детский сад на 190 мест откроют в микрорайоне, построенном для вынужденных переселенцев из Чечни , в сельском поселении Яндаре ( Ингушетия ). Строительство объекта ведется по федерально— целевой программе «Жилище на 2015-2020 годы». Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева.

"Строительство детского сада на 190 мест в микрорайоне для вынужденных переселенцев из Чечни, оставшихся на постоянное проживание в Ингушетии, ведется с прошлого года в рамках реализации федеральной программы «Жилище на 2015-2020 гг.» и стоимость объекта составляет порядка 150 млн рублей. До конца года Минстрой планирует ввести в эксплуатацию детский сад, строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 80%", — сказала Барахоева.