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В Ингушетии откроют детский сад в микрорайоне для вынужденных переселенцев
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В Ингушетии откроют детский сад в микрорайоне для вынужденных переселенцев 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 19 апреля. /ТАСС/. Детский сад на 190 мест откроют в микрорайоне, построенном для вынужденных переселенцев из Чечни, в сельском поселении Яндаре (Ингушетия). Строительство объекта ведется по федерально— целевой программе «Жилище на 2015-2020 годы». Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева.
"Строительство детского сада на 190 мест в микрорайоне для вынужденных переселенцев из Чечни, оставшихся на постоянное проживание в Ингушетии, ведется с прошлого года в рамках реализации федеральной программы «Жилище на 2015-2020 гг.» и стоимость объекта составляет порядка 150 млн рублей. До конца года Минстрой планирует ввести в эксплуатацию детский сад, строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 80%", — сказала Барахоева.
Ранее сообщалось, что с 2013 года по 2016 год в республике построили 17 многоквартирных домов для вынужденных переселенцев из Чечни, из них девять — в сельском поселении Яндаре, это 581 квартира, и восемь — в Назрани (863 квартиры). По данным министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время боевых действий в 1990-х годов. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику.
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