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Дом Наркомфина освободили от незаконных стен
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Дом Наркомфина освободили от незаконных стен 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый этаж дома Наркомфина в Москве — известного памятника конструктивизма — очистили от пристроенных в нарушение замысла стен и вернули исторический облик — колонны, на которых и стоял дом, говорится на сайте столичной мэрии.
Реставрация здания на Новинском бульваре началась в июле 2017 года — дому предполагается вернуть исторический внешний и внутренний облик. К настоящему времени в здании провели противоаварийные работы, гидроизолировали крышу жилого и коммунального корпусов, удалили внутренне перегородки, которые противоречили авторскому проекту.
Кроме того, специалисты ведут тщательную работу с цветовым оформлением дома — при очистке стен ищут оригинальные цвета, в которые были окрашены поверхности.
Дом Наркомфина был построен в 1928-1930 годах по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Экспериментальный жилой "дом переходного периода" был возведен для работников Народного комиссариата финансов СССР. За всю историю в доме ни разу не проводился капремонт.
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