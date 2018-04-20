Дом Наркомфина освободили от незаконных стен

Первый этаж дома Наркомфина в Москве — известного памятника конструктивизма — очистили от пристроенных в нарушение замысла стен и вернули исторический облик — колонны, на которых и стоял дом, говорится на сайте столичной мэрии

Реставрация здания на Новинском бульваре началась в июле 2017 года — дому предполагается вернуть исторический внешний и внутренний облик. К настоящему времени в здании провели противоаварийные работы, гидроизолировали крышу жилого и коммунального корпусов, удалили внутренне перегородки, которые противоречили авторскому проекту.

Кроме того, специалисты ведут тщательную работу с цветовым оформлением дома — при очистке стен ищут оригинальные цвета, в которые были окрашены поверхности.