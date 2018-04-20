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ФЦП развития Крыма продлят на один-два года
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ФЦП развития Крыма продлят на один-два года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак на пленарном заседании IV Ялтинского экономического форума заявил о необходимости продления федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».
— Федеральный центр оперативно реагирует на потребности инфраструктурного развития региона, — отметил Козак в своем выступлении. — При реализации программы выявилась необходимость в строительстве и мобилизации значительного количества новых объектов, которых сейчас в программе нет. Ведется определение параметров этих объектов, но уже очевидно, что начало проектирования, строительства и реконструкции в 2019 году нескольких десятков новых объектов потребует продления срока действия программы на один-два года.
Вопрос о продлении ФЦП сейчас обсуждается на уровне правительства РФ, Совета министров РК и правительства Севастополя.
ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году и предусматривала финансирование более 700 миллиардов рублей.
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