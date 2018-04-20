ФЦП развития Крыма продлят на один-два года

— Федеральный центр оперативно реагирует на потребности инфраструктурного развития региона, — отметил Козак в своем выступлении. — При реализации программы выявилась необходимость в строительстве и мобилизации значительного количества новых объектов, которых сейчас в программе нет. Ведется определение параметров этих объектов, но уже очевидно, что начало проектирования, строительства и реконструкции в 2019 году нескольких десятков новых объектов потребует продления срока действия программы на один-два года.

Вопрос о продлении ФЦП сейчас обсуждается на уровне правительства РФ, Совета министров РК и правительства Севастополя.

ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году и предусматривала финансирование более 700 миллиардов рублей.