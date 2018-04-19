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Россиянина поймали на торговле квартирами-невидимками
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Предприимчивого россиянина поймали на торговле квартирами-невидимками 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Суд города Волжского вынес решение по делу 34-летнего местного жителя Андрея Журавлева, который обвинялся в продаже несуществующих элитных апартаментов. Об этом сообщает региональная «Комсомольская Правда».
Покупателей Журавлев находил в интернете, где размещал объявления с фотографиями элитных апартаментов. Молодой человек предлагал купить жилье со скидкой, якобы из-за высокой срочности. Найдя желающего купить апартаменты, Журавлев убеждал его внести предоплату, чтобы пользующееся высоким спросом предложение не перехватил другой покупатель. Получив денежные средства на карту, мошенник переставал выходить на связь и менял номер телефона.
В период с октября 2014 года до февраль 2016-го мужчина обманул таким образом 17 жителей города и получил от них в общей сложности более 600 тысяч рублей. Волжанин был признан судом виновным в мошенничестве по 14 эпизодам такого рода и приговорен к двум годам колонии. Журавлев признал свою вину и частично компенсировал пострадавшим ущерб.
Торговля несуществующим жильем — распространенный инструмент квартирных мошенников. В частности, в апреле была задержана жительница Ижевска, которая, представляясь сотрудником службы судебных приставов, в 2016 году убедила другую горожанку передать ей деньги для покупки двух автомобилей, квартиры и коттеджа.
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