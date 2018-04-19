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21 апреля в Петрозаводске состоится «Ярмарка квартир»
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21 апреля в Петрозаводске состоится «Ярмарка квартир» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это уже традиционная, четвертая по счету ярмарка недвижимости, проводимая на базе Многофункционального Центра Недвижимости.
Только в этот день гостей ждут предложения по покупке недвижимости от ведущих застройщиков города со скидками до 6,5%. Будут представлены квартиры на любой вкус и размер не только в новостройках, но и на вторичном рынке.
Генеральный партнер «Сбербанк» гарантирует ускоренное рассмотрение заявок на ипотечное кредитование, поданных на Ярмарке.
Здесь будет разыграна крайне полезная вещь для дома — мультиварка Redmond, такая же многофункциональную, как наш МФЦН. Она сочетает себе не только обычные функции мультиповара и 17 автоматических программ, но и приготовление фондю, расстойку теста, жарку во фритюре, стерилизацию, пастеризацию и подогрев детского питания. Подробности розыгрыша.
Не упустите возможность выгодно приобрести недвижимость на «Ярмарке квартир». 21 апреля, ул. Красная, д. 49, Многофункциональный Центр Недвижимости. Режим работы с 11.00 до 16.00.
МФЦН — это уникальный центр недвижимости Петрозаводска, в котором вы  * можете приобрести новостройку у любого застройщика,
* продать ваше жилье — квартиру, дом, дачу, участок,
* юридически обезопасить вашу сделку,
* здесь же вы сможете оформить большое количество документов, например, технический паспорт, согласовать перепланировку, зарегистрировать право собственности,
* здесь можно рефинансировать ипотеку,
* застраховать недвижимость вы можете тоже у нас.
По материалам: ptzgovorit.ru
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