21 апреля в Петрозаводске состоится «Ярмарка квартир»

Это уже традиционная, четвертая по счету ярмарка недвижимости, проводимая на базе Многофункционального Центра Недвижимости.

Только в этот день гостей ждут предложения по покупке недвижимости от ведущих застройщиков города со скидками до 6,5%. Будут представлены квартиры на любой вкус и размер не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Генеральный партнер «Сбербанк» гарантирует ускоренное рассмотрение заявок на ипотечное кредитование, поданных на Ярмарке.

Здесь будет разыграна крайне полезная вещь для дома — мультиварка Redmond, такая же многофункциональную, как наш МФЦН. Она сочетает себе не только обычные функции мультиповара и 17 автоматических программ, но и приготовление фондю, расстойку теста, жарку во фритюре, стерилизацию, пастеризацию и подогрев детского питания. Подробности розыгрыша.

Не упустите возможность выгодно приобрести недвижимость на «Ярмарке квартир». 21 апреля, ул. Красная, д. 49, Многофункциональный Центр Недвижимости. Режим работы с 11.00 до 16.00.

МФЦН — это уникальный центр недвижимости Петрозаводска , в котором вы * можете приобрести новостройку у любого застройщика,

* продать ваше жилье — квартиру, дом, дачу, участок,

* юридически обезопасить вашу сделку,

* здесь же вы сможете оформить большое количество документов, например, технический паспорт, согласовать перепланировку, зарегистрировать право собственности,

* здесь можно рефинансировать ипотеку,

* застраховать недвижимость вы можете тоже у нас.