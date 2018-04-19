Сервисные апартаменты в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будут готовы осенью

Сервисные апартаменты в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будут готовы осенью 2018 г. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

«На сегодняшний день в части строительной готовности части Pentahotels — в высокой степени готовности, номерной фонд уже на выходе, есть ряд инженерных систем, которые мы переоснащали и модернизировали, которые еще находятся в работе. Что касается части сервисных апартаментов — их готовность у нас планируется осенью. Там сейчас тоже активно ведутся работы, но в приоритете у нас сейчас именно блок Pentahotels. Соотношение всех трех функций: примерно 2/3 отходит под Pentahotels и сервисные апартаменты Intermark Hospitality и 1/3 — тот продукт, о котором мы расскажем осенью. Общая площадь порядка 29 тыс. кв. м», — сказал М. Хвесько.

Он уточнил, что гостиница Pentahotels будет технически готова в июне 2018 г. Президент Pentahotels Worldwide Юджин Стааль отметил, что гостинице будет присуждено «четыре звезды».

Ранее генеральный директор Capital Group Валентина Становова сообщила, что гостиницей в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будет управлять компания Pentahotels.

В свою очередь ранее председатель совета директоров Capital Group Павел Те сообщал, что компания планирует завершить реконструкцию дома-книжки на ул. Новый Арбат к ЧМ-2018.