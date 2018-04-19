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Сервисные апартаменты в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будут готовы осенью
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Сервисные апартаменты в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будут готовы осенью 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Сервисные апартаменты в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будут готовы осенью 2018 г. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.
«На сегодняшний день в части строительной готовности части Pentahotels — в высокой степени готовности, номерной фонд уже на выходе, есть ряд инженерных систем, которые мы переоснащали и модернизировали, которые еще находятся в работе. Что касается части сервисных апартаментов — их готовность у нас планируется осенью. Там сейчас тоже активно ведутся работы, но в приоритете у нас сейчас именно блок Pentahotels. Соотношение всех трех функций: примерно 2/3 отходит под Pentahotels и сервисные апартаменты Intermark Hospitality и 1/3 — тот продукт, о котором мы расскажем осенью. Общая площадь порядка 29 тыс. кв. м», — сказал М. Хвесько.
Он уточнил, что гостиница Pentahotels будет технически готова в июне 2018 г. Президент Pentahotels Worldwide Юджин Стааль отметил, что гостинице будет присуждено «четыре звезды».
Ранее генеральный директор Capital Group Валентина Становова сообщила, что гостиницей в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будет управлять компания Pentahotels.
В свою очередь ранее председатель совета директоров Capital Group Павел Те сообщал, что компания планирует завершить реконструкцию дома-книжки на ул. Новый Арбат к ЧМ-2018.
26-этажный дом-книжка по адресу: ул. Новый Арбат, 15, площадью 28,9 тыс. кв. м был построен в 1968 г. и долгое время принадлежал городу. В марте 2016 г. здание на аукционе выкупил ООО «Апарт Груп». Сейчас организацию контролирует совладелец Capital Group Павел Те. По данным пресс-службы Capital Group, П. Те выступит инвестором проекта, а сама компания — девелопером. Как сообщал директор по развитию строительных проектов Capital Group Павел Корнилов, в здании планируется создать гостиничный комплекс с апартаментами на 350-400 номеров.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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