Гостиница в доме-книжка на Новом Арбате будет называться The Book

Гостиница в доме-книжка на Новом Арбате будет называться The Book, ее управлением будет заниматься немецкий оператор Pentahotels, сообщила генеральный директор Capital Group Валентина Становова

"Мы создали многофункцииональный комплекс, гибридное здание, которое объединяет в себе несколько функций — это гостиница под управлением международного бренда Pentahotels, это сервисные апартаменты под управлением Intermark Hospitality и апартаменты", — сказала она.

По ее словам, объем инвестиций в реконструкцию здания составил 6,4 млрд рублей.

Ранее председатель совета директоров компании Павел Те говорил о том, что дом-книжка на Новом Арбате откроется к чемпионату мира по футболу.

26-этажный дом-книжка на Новом Арбате, 15 был построен в 1968 году и долгое время принадлежал городу. В 2016 году здание на аукционе выкупил ООО «Апарт Груп». Сейчас компанию контролирует совладелец Capital Group Павел Те. Он выступит инвестором проекта, а сама компания — девелопером. В здании планируют создать гостиницу с 350— 400 апартаментами.

Также в здании будут расположены сервисные апартаменты Intermark Hospitality и апартаменты. Общий номерной фонд составит 228 единиц.