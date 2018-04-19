Управлять «домом-книжкой» на Новом Арбате будут Pentahotels и Intermark 

МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Управлять гостиничным фондом и апартаментами в «доме-книжке» на Новом Арбате, 15, будут немецкая сеть Pentahotels и компания из Intermark Hospitality, сообщила в четверг журналистам генеральный директор Capital Group Валентина Становова, структура которой занимается реконструкцией объекта.
"Управлять обновленным зданием будут международные компании", — сказала она.
Становова уточнила, что Pentahotels будет управлять бутик-отелем на 300 номеров, а Intermark Hospitality — сервисными апартаментами.
"Дом-книжку" на Новом Арбате, 15 власти Москвы выставили на торги весной 2016 года. Здание купило ООО «Апартамент груп», которую через ООО «Холдинг девелопмент» контролирует владелец Capital Group Павел Тё.