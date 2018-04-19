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В Госдуму внесли проект, расширяющий возможности использования маткапитала
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В Госдуму внесли проект, расширяющий возможности использования маткапитала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, расширяющий возможности использования средств материнского капитала, в частности, для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке.
"Наша новая инициатива позволяет использовать средства материнского капитала на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке… Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала", — цитирует лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова его пресс-служба.
Как отмечают авторы инициативы, с момента запуска программы в 2007 году, сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей. При этом на сегодня распорядились средствами лишь 54,3% их владельцев, из них большинство — около 4,1 миллиона семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.
"Вложения этих средств в образование или пенсионное обеспечение гораздо менее востребованы. Не говоря о том, что около 3 миллионов семей пока вообще не нашли применения господдержке… Принятие нашего законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать", — отметил Миронов.
Согласно законопроекту, приобретаемый жилой дом на садовом земельном участке должен находиться в пределах Российской Федерации.
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